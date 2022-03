A cura della Redazione

Mediaset: brutte notizie per Barbara D’Urso. Via concorrente de La pupa e il Secchione.

Sono andate in onda appena due puntate de La Pupa e il Secchione e Barbara D’Urso già perde un concorrente e si “becca” anche una pioggia di critiche.

Flavia Vento, entrata nel reality la scorsa settimana insieme ad Aristide Malnati, fin da subito ha mostrato sofferenza e segni di cedimento. Ed ecco che ha deciso di abbandonare La Pupa e il Secchione.

Non è la prima volta che la showgirl abbandona da subito un reality.

Per ben quattro volte, negli anni scorsi, si è ritirata dopo pochi giorni. Prima da La Fattoria, poi dall’Isola dei Famosi (in entrambe le edizioni in cui ha partecipato), e per ultimo al Grande fratello Vip dopo il primo giorno.

Ed ecco che, anche questa volta, Flavia Vento ha mollato.

Ad annunciarlo è la stessa Barbara D’Urso che ha spiegato: “Si è ufficialmente ritirata dopo otto giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione, in realtà, non è neanche la mancanza dei suoi cani. Ho tentato di tutto! I motivi, poi, li spiegheremo martedì. Non sono arrabbiata perché come fai ad arrabbiarti con Flavia Vento?”.

Al suo posto è già è pronta una nuova “Pupa”, che entrerà in scena martedì sera.

Non è partita alla grande questa edizione de La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso alla conduzione. Share basso e critiche sui social.

Il programma è stato considerato il più trash della tv italiana. Qualche giorno fa apparve anche la notizia che Piersilvio Berlusconi avesse intenzione di chiuderlo perché foriero di non poche polemiche, soprattutto sul web.

