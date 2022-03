A cura di Franci Russo

Ambra Angiolini: il vero amore dopo Allegri e Renga. Dichiarazione sui social. Ecco chi è.

Ambra Angiolini negli ultimi anni ha riempito le pagine gossip per le sue due storie importanti con Francesco Renga e Massimiliano Allegri.

Dalla storia d’amore con il cantante Francesco Renga sono nati i due figli, Jolanda (2004) e Leonardo (2006). Nonostante tra i due sia finita, la coppia ha ancora oggi un rapporto di amicizia e stima profonda che ancora li fa definire famiglia.

Meno amichevole invece la conclusione della relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

La vicenda è stata riportata sul piccolo schermo e in diversi tabloid di gossip.

La disavventura inizia però a Striscia la Notizia con la consegna di un tapiro d’oro all’attrice.

L’episodio in questione è stato commentato dalla stessa Ambra Angiolini a Michelle Impossible. Alla Hunziker, presentatrice dello show, parlando degli sbagli che si commettono nella vita, ha detto: “L’ultima volta che mi sono sbagliata era il 2017. Oggi è il 2022. La morale è che mi ero proprio sbagliata”. Una chiara frecciatina ad Allegri.

Prima di Renga e di Allegri, esiste nella vita della famosa attrice romana un uomo che ha amato più di tutti. Un amore vero che sarà sempre ricambiato. Il suo papà Alfredo.

Ambra gli ha dedicato un dolce post sul suo profilo Instagram per la festa del papà: “Ora tocca a te giocare ed a me fare in modo che accada”, ha scritto accompagnando il messaggio da un eloquente hashtag, Ti amo.

Ad oggi Ambra Angiolini sembra molto più serena e ha ripreso a lavorare nuovamente con grinta e tranquillità.

