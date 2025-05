Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La frequentazione tra la dottoressa romana e l’idraulico toscano è iniziata tra le mura della Casa del Grande Fratello, e continua anche ora che il reality show è terminato. Lui a Siena, lei a Roma, ma sempre pronti a ritrovarsi facendo la spola. Zero gossip, post sui social con il conta gocce, ma tanti progetti condivisi, tra cui – come rivelato dal Corriere di Siena - un podcast a due voci in arrivo.

Se i fan di Mariavittoria e Tommaso si godono la relazione tra i due ex gieffini, lo stesso non si può dire per quelli di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex velina, infatti, dopo aver scaricato in diretta il modello milanese, ha deciso di restare ferma sulla sua posizione, ovvero quella di non tornare con l’ormai ex fidanzato. Proseguono a vele spiegate, invece, le storia tra Helena Prestes e Javier Martinez e Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, mentre è di pochi giorni fa la notizia della relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Che tra questi ultimi ci fosse del feeling all’interno della Casa era cosa nota, ma adesso che le telecamere del GF si sono spente, la sorella di Loredana e l’attore spagnolo hanno deciso di avviare una frequentazione.