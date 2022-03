A cura della Redazione

Mediaset: Paolo Bonolis si scaglia contro Piersilvio Berlusconi. Sonia Bruganelli attacca la rete.

La puntata di mercoledì 23 marzo di Avanti un altro ha creato scompiglio e polemiche sul web.

In particolare Paolo Bonolis chiama a sé un concorrente ucraino e gli chiede di tradurre nella sua lingua la frase: “Ricordati che devi morire”. Il ragazzo, però, tentenna e Luca Laurenti commenta: “Lì non muoiono!”. L’episodio è stato duramente giudicato dai telespettatori che, vista la situazione in Ucraina, hanno sottolineato la totale mancanza di rispetto nei confronti della sofferenza ucraina.

Non sono mancate offese a Paolo Bonolis. In virtù di questo la moglie del conduttore Sonia Bruganelli scrive sui social e “attacca” la rete Mediaset.

Sonia Bruganelli, su Twitter, ha voluto prendere le distanze da ciò che è andato in onda, sottolineando che si trattava di una puntata registrata più di due anni fa: “La puntata di Avanti un altro di questa sera è stata registrata due anni fa, come vedete dall’assenza di misure di sicurezza, Paolo Bonolis si dissocia comunque da ciò che è stato lasciato andare in onda e che ha disturbato tutti quanti, noi compresi”.

Ciò che sottolinea la Bruganelli è l’errore commesso dalla rete Mediaset. La produttrice, infatti, sostiene che bastava guardare la puntata in versione integrale e tagliare la parte in questione, evitando così questo polverone che ha ingiustamente coinvolto il marito Bonolis.

Questa leggerezza di Mediaset ha molto irritato non solo Paolo Bonolis ma anche la moglie Sonia, la quale attacca ancora e scrive ancora con fermezza: “Ci dissociamo da Mesiaset”.

Come finirà questa storia? Vedremo in seguito.

