A cura di Ludovica Ragonesi

Mediaset, Paolo Bonolis nei guai: battuta infelice ad ‘Avanti un altro!’. Il web insorge

Mediaset in subbuglio a causa della trasmissione ‘Avanti un altro!’, condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis. È scoppiato un vero e proprio caso che ha sollevato in queste ore non poche polemiche sul programma e sul suo conduttore.

Nella puntata andata in onda ieri sera dello show in cui concorrenti bizzarri e personaggi atipici sfilano al ritmo delle battute sarcastiche del timoniere della trasmissione, si è verificato un vero e proprio Bonolis-gate.

Il presentatore, noto per la sua parlantina mitragliante, avrebbe infatti rivolto una battuta infelice ad uno degli ospiti in studio.

Paolo Bonolis ha fatto un riferimento molto pesante all’Ucraina, rivolgendosi proprio ad un ragazzo ucraino presente in trasmissione: «Come dite in Ucraina ‘ricordati che devi morire?’». «‘Sta Ucraina è un paese misterioso!».

La gag non è sfuggita al pubblico che sui social ha cominciato a bersagliare Bonolis per le parole di cattivo gusto utilizzate in un momento storico così delicato per il mondo intero e per l’Ucraina in particolare.

Pronta la risposta del conduttore che sui social si lava le mani rispetto a quanto accaduto, spiegando che le puntate del programma attualmente in onda sono state registrate ben due anni fa e che il taglio della battuta sarebbe dovuta avvenire in fase di montaggio della trasmissione.

Queste le parole di Paolo Bonolis sui social: “Nella puntata di oggi ho visto che è stata lasciata una cosa che doveva essere tagliata da chi deve occuparsi di sistemare queste puntate. Giacché la puntata è di due anni e mezzo fa c’era questo passaggio con questo signore carinissimo dell’Ucraina a cui chiedevo come si traduce in ucraino ‘Ricordati che devi morire’, appena cantato dal maestro. È ovvio che la cosa è totalmente fuori luogo, visto il periodo che stiamo vivendo. Chiedo scusa io, ma io non c’entro niente, non faccio il veggente e non so cosa può accadere a distanza di due anni da quello che faccio e perché chi si deve occupare di pulire queste cose laddove le rintracciasse non sono io, ma qualcun altro. Mi dispiace per chiunque si possa essere risentito”.

Sonia Bruganelli, accorre in soccorso del marito ricordando che si tratta di una puntata registrata prima della pandemia (tanto è vero che sono assenti tutte le misure di sicurezza in vigore dal 2020 in poi) e, ovviamente, prima dello scoppio della guerra in Ucraina.

Arrivano poi le scuse di Mediaset, che in una nota di stampa si è assunta le responsabilità dell’accaduto:

“Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 “Avanti un altro!”. A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo. Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire”.

Potrebbe interessarti anche:

Iva Zanicchi si sposa: l’annuncio della cantante lascia tutti a bocca aperta

Demet Özdemir: in estate la nuova serie Disney. Accanto all’ ex di Can Yaman il famoso attore turco. Ecco chi è

Mediaset: Demet Özdemir in abito da sposa. La foto dell’ex di Can Yaman spopola sul web

Mediaset: addio a Kerem Bürsin. L’ex di Hande Erçel lascia la tv. Ecco cosa è successo

Matteo Berrettini torna al suo primo amore. La foto diventa virale

Bif&st: Viola come il mare con Can Yaman e il cast de Il Paradiso delle Signore al Film Festival di Bari

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI