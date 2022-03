A cura della Redazione

Rai: Mina Settembre, addii e nuovi attori nella serie di Serena Rossi. Ecco di cosa si tratta

Grande attesa per la seconda stagione di Mina Settembre, la soap della Rai con Serena Rossi protagonista assoluta.

Nella fiction Serena interpreta l'assistente sociale che nella prima stagione ha un vissuto di alti e bassi. Dopo il tradimento inaspettato del marito Claudio, interpretato da Giorgio Pasotti, Mina si innamora di Mimmo, interpretato dal collega Giuseppe Zeno. Quest'ultimo però l'ha delusa mentre il marito prova a riconquistarla.

La prima stagione infatti termina con un punto interrogativo. Chi sceglierà Mina tra i due?

Giorgio Pasotti ha confermato dopo il primo silenzio la sua presenza nella serie di Rai1. Lo ha fatto anche Giuseppe Zeno sui social.

Intanto confermati i due antagonisti maschili c’è chi uscirà di scena.

Sul quotidiano Il Tempo Marina Confalone, che interpreta Olga, la madre di Mina Settembre, ha dichiarato: "Non so se ci sarò di nuovo nella seconda stagione. Ho cercato di mettere un po' di commedia e qualcosa di folle in un personaggio così acido".

Un addio che sicuramente dispiacerà alle fan di Mina Settembre 2. Ma niente paura ci saranno tante new entry.

Arriverà nel cast, Marisa Laurito. L’attrice ha rotto il silenzio sulle pagine del quotidiano Libero. Marisa interpreterà un nuovo ruolo nel cast di Mina Settembre 2. La Laurito ha annunciato: "E' un periodo un po' pieno. Ora sto anche girando una fiction. Sarò la zia di Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre".

Manca ancora un po' alla messa in onda ma le fan iniziano già il conto alla rovescia.

