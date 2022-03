A cura della Redazione

Diletta Leotta ha approfittato della pausa per le Nazionali per concedersi una vacanza con le amiche.

Il volto di punta di DAZN ha raggiunto Dubai in compagnia di Rossella Fiammingo, schermitrice della Nazionale Italiana medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016, e Lorenza Di Prima.

Dopo la fine della storia (mai ufficializzata) con il modello Giacomo Cavalli, la bionda giornalista sportiva e conduttrice radiofonica, ex dell’attore turco Can Yaman, ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro per trascorrere qualche giorno negli Emirati in compagnia delle amiche.

Sulla sua pagina Instagram, Diletta ha già postato foto e video dal luxury hotel in cui ha deciso di soggiornare, l’Intercontinental Dubai Marina. Vestita in abiti casual, sul balcone dell’albergo affacciato sui grattacieli e sulla marina, la giornalista si mostra con indosso una semplice canottiera che però ne esalta la scollatura, mandando in estasi i suoi followers.

I fan, chiaramente, sono in attesa di poter vedere Diletta Leotta in spiaggia, con indosso solo un bikini e con tutte le beltà di cui madre natura le ha fatto dono in bella vista.

Stay tuned...

