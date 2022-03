A cura di Benedetta Esposito

Mediaset è stata conquistata da una famosa giornalista e sembra avere in serbo per lei nuove opportunità lavorative.

Si tratta di Simona Branchetti (nella foto sotto) giornalista ma anche conduttrice televisiva, non a caso, la si ricorda su Canale 5 nel programma Morning News, spin-off di Mattino 5 e, ancora, nello spin-off di Pomeriggio 5, ovvero Pomeriggio Cinque News, quando sostituì Barbara D’Urso durante il periodo natalizio.

Come ci informa il settimanale Oggi, la giornalista ha ricevuto una chiamata inaspettata, nientemeno che da Mediaset, secondo cui, sarebbe il volto ideale di Canale 5 per il periodo estivo.

Come ha scritto Alberto Dandolo, giornalista del settimanale Oggi: “Sarà ancora una volta la Branchetti ad informare il pubblico di Canale 5 nei mesi estivi”.

Non è stato specificato con esattezza se Simona sarà al comando del Day Time mattutino o pomeridiano di Canale 5, ma quel che è certo è che Mediaset la vuole.

La giornalista, giusto lo scorso anno, ha fronteggiato, con eleganza, un brutto scontro con Alberto Matano. Il litigio non è passato inosservato, anzi è stato per lungo tempo, soprattutto sui social, argomento di discussione ed ha fatto riscuotere a Simona grande approvazione da parte del pubblico, regalandole numeri di ascolti davvero alti.

Ecco perché, anche se si pensa che Mediaset stia mettendo alla prova la Branchetti, in realtà, quello che vuole davvero è solo un’ulteriore conferma delle sue capacità per poterle allargare la sua presenza non solo al periodo estivo, ma anche a quello autunnale.

Come dice il proverbio, ogni lungo viaggio inizia con un primo passo e, come ha scritto Alberto Dondolo su Oggi, riferendosi al percorso di Simona: “Sono piccoli passi verso una presenza più intensa in video”.

Come sempre, in mancanza di notizie certe, iniziano le ipotesi e, due in particolare, in questo periodo, sembrano avere più credibilità: la Branchetti potrebbe prendere il posto di Federica Panucci al mattino o, di Barbara d’Urso, il pomeriggio.

