A cura della Redazione

Mediaset: Can Yaman commosso. Finite le riprese di Viola come il mare con Francesca Chillemi. Il video.

Spopola il video di Can Yaman sui social.

L’attore turco pubblica su Instagram un momento particolare per lui e per l’intero cast di Viola come il mare, la serie tv della Lux Vide che andrò in onda su Canale 5 a fine aprile.

Accanto a Can Yaman l'attrice di Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi.

Ecco quanto scrive il bell’attore turco: “Fine riprese… Ridiamo ma in realtà siamo molto dispiaciuti che il set sia finito. Per me è stata un’esperienza unica essere protagonista in un altro paese e in un’altra lingua. Vorrei ringraziare un sacco di persone che ho conosciuto in questo intenso periodo. Credo di essere cresciuto, migliorato e maturato sia come persona che come attore. E di questo ne sono grato. Mi mancherà da morire e spero di incontrare di nuovo tutti presto. Ora tocca a voi godere di questa fiction. Viola Come il Mare sta arrivando! Ci vediamo su Canale 5. Un abbraccio”.

Volano commenti e cuori in un lampo. Le fan sono in trepida attesa.

La messa in onda su Canale 5 è prevista per fine aprile. Nel frattempo il 29 marzo Can Yaman e Francesca Chillemi presenteranno in anteprima la serie al Film fiction di Bari.

GUARDA IL VIDEO

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Barbara D'Urso sostituita? Piersilvio Berlusconi punta su un'altra conduttrice. Ecco chi è

Diletta Leotta beccata a Dubai con il famoso campione. La foto impazza sul web

Mediaset: Paolo Bonolis si scaglia contro Piersilvio Berlusconi. Sonia Bruganelli attacca la rete

Rai: colpo di scena a L’Eredità. L’addio di Flavio Insinna commuove i telespettatori

Mediaset: scoppia l’amore tra due naufraghi dell’Isola dei Famosi. Ecco chi sono

Mediaset: addio Belen Rodriguez. La nuova compagna di Stefano De Martino è la famosa conduttrice Rai. Ecco chi è

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI