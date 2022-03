A cura della Redazione

Addio alla coppia Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Spunta l’ombra di Alena Seredova. Ecco cosa è successo

È crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. La giornalista ormai legata da anni al famoso portiere aspetta invano la proposta di matrimonio di Buffon. Una proposta che non arriverà mai.

Dopo sette anni e un figlio, tra i due nulla di ufficiale. Gigi Buffon è divorziato da Alena Seredova da anni.

I due però non proferiscono parola in merito. Sia Gigi che Ilaria non accennano nulla in merito alla loro crisi, cercando di mantenere un certo riserbo per amore del piccolo Leopoldo Mattia.

Secondo i rumors dietro questa crisi c’è l’ombra di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon dal 2011 al 2014 e madre dei suoi figli più grandi.

La modella ha risposto alla domanda diretta di un follower su Instagram: “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”. Se da un lato la Seredova prende le distanze dalla crisi della coppia Buffon, D’Amico, dall’altra sembrerebbe che dietro ci sia proprio lei.

Alena ha sempre detto di essere contraria alle famiglie allargate. Nonostante la nascita di Leopoldo Mattia la Seredova ha sempre tenuto Ilaria D’Amico alla larga. Le due non hanno mai legato e non hanno alcun tipo di rapporto. Infine, Alena non ha mai nascosto una certa antipatia nei confronti della giornalista.

C’è chi ha ipotizzato che Gigi abbia avuto dopo anni un ripensamento e che abbia deciso di non risposarsi più avendo avuto già un matrimonio finito male. Sarà stato questo il motivo dell’addio? O il noto portiere ha preferito ritornare dalla sua prima famiglia visto la distanza per motivi lavorativi dall’attuale compagna?

