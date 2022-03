A cura della Redazione

Mediaset: il gesto estremo di Sangiovanni di Amici di Maria De Filippi sconvolge il web. La reazione Giulia Stabile.

E’ in uscita oggi, venerdì 25 marzo, il nuovo singolo di Sangiovanni, Cielo dammi la Luna.

Il brano anticipa il primo album in studio, Cedere Volare. Sulla cover, il cantante di Amici di Maria De Filippi appare con i capelli rasati e a petto scoperto. Sullo sfondo, invece, il cielo e la luna.

Un gesto estremo quello di Sangiovanni, che ha rasato completamente i capelli dicendo così addio alla sua chioma riccia e folta.

I suoi follower però si dividono. C’è chi ha apprezzato il nuovo taglio, e chi invece sostiene che abbia fatto una follia. Anche l’insegnante Rudy Zerbi ha scherzosamente commentato la foto: “Bravo, ti sei tagliato i capelli come me!”.

Questa non è la prima volta in cui il fidanzato di Giulia Stabile si mostra senza i ricci. Adesso, però, a differenza delle altre volte, la foto è vera e i capelli sono realmente rasati a zero. In pochissimo tempo il post pubblicato dal 19enne vicentino ha attirato migliaia di utenti ed ha generato una cascata di commenti.

La fidanzata di Sangiovanni, la ballerina Giulia Stabile, oltre a commentare con un “cuore” non ha aggiunto altro sul look del suo boyfriend. Certamente lo avrà fatto in privato.

C’è molta attesa per il ritorno di Giulia Stabile al serale di Amici di Maria De Filippi. La giovane ballerina, infatti, alla prima puntata del 19 marzo non era presente in studio, e questo ha irritato e preoccupato non poco le fan dell’artista. Aspettiamo la seconda messa in onda del 26 marzo.

