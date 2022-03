A cura di Benedetta Esposito

Alex Britti ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, una foto dolcissima che ha suscitato commozione ed ammirazione tra i fan.

Alessandro Britti, in arte (Alex), è un famosissimo cantautore e chitarrista italiano.

Dopo la partecipazione a trasmissioni televisive minori, nel 1999, approda al Festival di Sanremo, vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano Oggi Sono Io.

Da allora non si ferma più; inizia a viaggiare dal nord a sud Italia, portando con sé semplicemente la sua voce e la sua chitarra e, durante le sue tappe, ha l’occasione di duettare con grandi personalità della musica italiana, come Pino Daniele, allo Stadio Olimpico di Roma o, ancora, qualche anno dopo, con Edoardo Bennato con cui, nel 2007, gira la penisola in un tour.

Oltre i duetti, e la sua vittoria a Sanremo del 1999, Alex Britti ritorna svariate volte sul Palco dell’Ariston per condividere, con i fan, i brani dei suoi album.

Nonostante la sua passione – carriera musicale e i suoi continui spostamenti lavorativi, il cantautore nel 2013 si fidanza con una ragazza di 22 anni più giovane di lui, di nome Nicole. Nel 2017, i due, segretamente convolano a nozze per poi avere il primogenito Edoardo.

Sono trascorsi alcuni anni e, giusto ieri, è stato proprio l’anniversario della nascita del piccolo. L’artista ha voluto così condividere con tutti i fan e gli ammiratori un ricordo di un momento speciale della sua vita.

Ecco, quindi, spuntare sul profilo Instagram di Alex, una foto ricordo, dolcissima e tenerissima: padre e figlio stesi sul letto, l’uno di fronte all’altro, con il piccolo Edoardo che stringe, con entrambi le manine, la mano di Britti.

Alla foto il cantante ha voluto allegare una didascalia, affermando: “Appena nato e ieri notte, sono passati 4 anni e mezzo, ma spero che l’istinto di dormire, tenendomi la mano, non gli passi mai.”

Subito sono partiti i commenti: migliaia di cuori, di faccine commosse, e di frasi piene di gentilezza.

Questa è forse l’unica fotografia in cui si vede, almeno lateralmente il viso del bambino.

Alex Britti, ha deciso di mantenere la privacy del figlio e, in 4 anni di foto, non ve ne sono altre dirette, ma solo di spalle.

Nonostante tutto, non c’è bisogno di grandi manifestazioni per sapere che si tratta sicuramente di un bellissimo bambino.

