Demet Özdemir: in estate la nuova serie Disney. Famoso turco accanto all’ ex di Can Yaman. Ecco chi è.

Nuove indiscrezioni su Dünyayla Benim Aramda, la nuova serie turca della Disney che vedrà come protagonista Demet Özdemir.

La serie sarà disponibile sulla piattaforma digitale già a partire dall'estate, pronta per inaugurare l'arrivo di Disney Plus in Turchia.

Secondo l'esperta di serie tv Birsen Altuntaş al fianco di Demet ci sarà Metin Akdülger, la cui ultima apparizione in una serie tv è stata in una produzione Netflix The Gift.

Le riprese di Dünyayla Benim Aramda inizieranno la settimana prossima. La trama è incentrata sulla storia di İlkin (Demet Özdemir), proprietaria di una società di pubbliche relazioni, che metterà alla prova la sua dolce metà Tolga (Buğra Gülsoy) per testarne la fiducia. Un test al quale parteciperà anche Sinem (Hafsanur Sancaktutan), migliore amica di İlkin. Tolga sarà combattuto tra le due donne, non sapendo che Sinem è amica di İlkin.

Metin Akdülger darà vita al personaggio di Kenan che subentrerà in un secondo momento della serie tv.

Nel marzo 2019, Akdülger è stato protagonista della nuova serie drammatica fantasy di Netflix The Gift. La ​​serie è incentrata su Atiye, interpretato da Beren Saat , un artista che si imbatte in segreti universali a Göbekli Tepe , in Anatolia. ​​Akdülger ha interpretato il ruolo del fidanzato di Atiye, Ozan, figlio di un ricco uomo d'affari. La serie è divisa in tre stagioni tutte disponibili su Netflix.

Inoltre Metin Akdülger è apparso nel film One-Way to Tomorrow, di Ozan Açıktan nel 2020 al fianco di Dilan Çiçek Deniz. La pellicola racconta la storia di due persone che viaggiano da Ankara a Smirne per partecipare allo stesso matrimonio.

