A cura della Redazione

Mediaset: addio a Kerem Bürsin. L’ex di Hande Erçel lascia la tv. Ecco cosa è successo.

E’ da poco tornato dalla Spagna, dove è stato accolto come un divo. Invitato come padrino del Festival di Mangala ha partecipato alla prima serata della kermesse.

Bello ed attraente, simpatico e molto disponibile, Kerem ha rilasciato diverse interviste ai tabloid spagnoli.

Tra le tante dichiarazioni, una in particolare ha sconvolto le fan dell’attore di Love is in the air.

Kerem Bürsin si prenderà una pausa di ben sei mesi allontanandosi dal lavoro e dai suoi affetti.

Nell’intervista, Kerem ha parlato dei nuovi progetti. Tuttavia, l’attore turco ne ha voluto menzionare un in particolare. Infatti, Il protagonista di Love is in the air, ha detto di stare lavorando a un progetto personale da 5 anni, e che ci sono grandi possibilità di realizzarlo. La giornalista si è incuriosita, ed ha chiesto il ruolo che avrà in questo particolare lavoro. Kerem Bürsin ha affermato di ricoprire il duplice ruolo di attore e produttore.

Ma prima di tutto ciò Kerem sente l’esigenza di fermarsi e di prendersi una pausa personale.

Non è difficile immaginare il perché. E’ noto a tutti come l’attore abbia molto sofferto per la rottura con Hande Erçel. Ancora più difficile per lui accettare che sia stato sostituito.

Hande Ercel infatti è attualmente impegnata con l’imprenditore turco Atasey Kamer, direttore generale della Atasay Jewelry, azienda di gioielli per cui Hande Erçel è testimonial.

A fine intervista, però, Kerem tranquillizza le sue fan: “Tornerò più forte di prima”.

