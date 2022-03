A cura della Redazione

Mediaset: Demet Özdemir in abito da sposa. La foto dell’ex di Can Yaman spopola sul web.

Buone notizie per la fan della coppia formata da Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. I due, infatti, già da qualche tempo hanno deciso di convolare a nozze. La fatidica proposta è arrivata proprio il giorno di San Valentino di fronte ad amici e parenti delle due star turche.

Durante un recente incontro con la stampa, il cantante ha rivelato qualche dettaglio in più a proposito del loro matrimonio: “Ci sposeremo ogni volta che Demet vorrà”, ha ironizzato Oğuzhan Koç.

Per il matrimonio non c’è ancora una data certa, ma sembrerebbe che si celebrerà a Çeşme nel mese di agosto.

Nel frattempo, Demet sceglie il suo abito da sposa insieme alla sua amica di sempre Cok. La star turca in una delle sue stories Instagram si mostra con l’abito bianco. Non è difficile capire che si trova in un negozio di abiti da sposa. Nulla sfugge alle fan di Demet Ozdemir.

Semplice e incantevole, Demet sarà sicuramente radiosa nel suo giorno più importante. Ma quasi sicuramente non sarà quello della foto il suo abito da sposa, visto che la tradizione turca vieta di mostrare in anteprima l’abito della sposa. Ma con il selfie all’interno dell’atelier, Demet fa sapere che è prossima a dire “Sì” ad Oğuzhan Koç.

Nel frattempo, l’interprete di Sanem Aydin in DayDreamer con Can Yaman, continua ad impegnarsi anche nella sua carriera professionale. In estete sarà disponibile su Disney Plus, Dünyayla Benim Aramda, che vedrà come protagonista proprio Demet Özdemir. A quanto sembra è stato scelto il secondo protagonista maschile, che dovrebbe essere Metin Akdülger.

