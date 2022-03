A cura della Redazione

Mediaset: lite furiosa tra giudici di Amici di Maria De Filippi dietro le quinte. Ecco cosa è successo.

Momento di tensione nella prima puntata del Serale del talent Amici 21 di Maria De Filippi, andata in onda sabato 19 marzo su Canale 5.

Protagonisti del litigio sono la ballerina professionista Francesca Tocca, suo marito Raimondo Todaro e l'insegnante di canto Rudy Zerbi.

Tra l'insegnante di canto e il maestro di danza Raimondo Todaro, marito di Francesca Tocca, c'è sempre uno scambio di battute. Rudy provoca sempre Todaro parlando della bellezza di Francesca. Il maestro di danza, anche se visibilmente infastidito dalle battute di Zerbi, cerca di stare al gioco e non perdere la pazienza.

Nella prima puntata del Serale di Amici 21, quando ad esibirsi per una dimostrazione del ballo di latino per una prova è la Tocca, Raimondo Todaro fa portare a Rudy Zerbi un binocolo così che possa meglio ammirare la bellezza di sua moglie. Rudy lo accetta e lo usa.

Dopo la puntata sembra che nel camerino si sia creato un teatrino spiacevole. Pare che Francesca si sia molto risentita di questa sceneggiata in pubblico. Si è scatenata così un’enorme polemica non solo sul web ma anche dietro le quinte, la stessa Francesca non è stata per nulla contenta di essere stata l'oggetto di questo teatrino.

Commenti sfavorevoli da parte delle followers. “Comportamento sessista e fuori luogo”.

Insomma la provocazione di Todaro non è andata giù né ai telespettatori né alla moglie Francesca.

Dopo questo, sembra quasi certo che Todaro eviterà di provocare Zerbi e allo stesso tempo Rudy eviterà di guardare con occhio lungo la ballerina professionista Francesca.

