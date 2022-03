A cura di Ludovica Ragonesi

“Voglio amarti, voglio amarti!” ripete con convinzione Iva Zanicchi nel brano con cui si è presentata sul palco dell’Ariston, all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

E quella volontà sembra proprio essere davvero forte.

“L’aquila di Ligonchio” (questo il soprannome che Iva Zanicchi si è guadagnata agli albori della sua carriera), alla rispettabilissima età di 82 anni, ha deciso infatti di fare il grande passo e convolare a nozze con Fausto Pinna, suo storico compagno da circa quarant’anni.

Per Iva Zanicchi si tratterebbe del secondo matrimonio, dopo quello con Antonio Ansaldi, conclusosi nel 1985. Anche per Fausto sarebbero nozze bis.

La storia d’amore tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna è iniziata nella più romantica delle maniere: Fausto è un produttore discografico di origini sarde e i due si sono conosciuti proprio in sala di registrazione. Colpo di fulmine per Pinna che, non appena incontrò lo sguardo forte e determinato della Zanicchi, decise che avrebbe fatto di tutto per conquistare il cuore della cantante.

E così avvenne. Dal 1986 infatti, i due sono inseparabili.

Dunque una coppia davvero inossidabile del mondo dello spettacolo, nonostante alle loro mani siano sempre mancate le fedi.

Ma adesso sembra proprio esser giunto il momento adatto per i fiori d’arancio.

In una recente intervista rilasciata al magazine Intimità, Iva Zanicchi, rispecchiando pienamente il suo carattere non convenzionale, ha rivelato di aver fatto lei la proposta: “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata”.

Svelato anche l’itinerario del viaggio di nozze. Iva ha infatti rivelato di nutrire il desiderio di visitare l’Egitto e la Terrasanta, poiché sono due mete che la cantante non ha mai visto, nonostante la sua lunga carriera artistica le abbia permesso di viaggiare tantissimo in tutto il mondo.

Potrebbe interessarti anche:

Demet Özdemir: in estate la nuova serie Disney. Accanto all’ ex di Can Yaman il famoso attore turco. Ecco chi è

Mediaset: Demet Özdemir in abito da sposa. La foto dell’ex di Can Yaman spopola sul web

Mediaset, Paolo Bonolis nei guai: battuta infelice ad ‘Avanti un altro!’. Il web insorge

Mediaset: addio a Kerem Bürsin. L’ex di Hande Erçel lascia la tv. Ecco cosa è successo

Matteo Berrettini torna al suo primo amore. La foto diventa virale

Bif&st: Viola come il mare con Can Yaman e il cast de Il Paradiso delle Signore al Film Festival di Bari

Mediaset: chiude la soap Una Vita su Canale 5. Arrivano Can Yaman e una nuova serie turca

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI