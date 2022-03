Mediaset: Can Yaman il “bandito” nella nuova serie Disney. L’ex di Demet Özdemir sarà El Turco

A cura della Redazione

Can Yaman: iniziano le riprese della nuova serie Disney. L’ex di Demet Özdemir sarà El Turco.

Novità importanti sul nuovo progetto per Disney Plus con Can Yaman. Il bell’attore di DayDreamer, trasferitosi in Italia per motivi lavorativi, sarà il protagonista della serie che tratta dal famoso romanzo El Turco, scritto da Orhan Yeniaras.

Ad annunciarlo è stato lo sceneggiatore Keren Deren.

Nei prossimi giorni verrà annunciato anche il nome della star internazionale che prenderà parte all produzione tra Disney Plus-Ay Yapım.

Secondo alcune indiscrezioni, nella serie dovrebbe esserci anche Hande Hercel, la bella Eda di Love is in the air, la soap turca con Kerem Bursin come protagonista maschile, ancora in onda su Canale 5.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla trama o su chi farà parte del cast.

La serie racconta la storia, per metà fittizia e per metà vera, di un bandito ottomano, tale "El Turco", che si stabilisce nel villaggio italiano di Moena dopo il secondo assedio di Vienna, liberando il villaggio dai feudatari. Nel romanzo, ovviamente, non mancano accenni amorosi e passionali.

Can Yaman vestirà i panni del bandito El Turco, e il nuovo ruolo che interpreterà è il motivo della foto pubblicata qualche settimana fa su Instagram.

Secondo alcuni rumors le riprese inizieranno a breve e le scene saranno girate quasi interamente in Turchia.

