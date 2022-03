A cura di Benedetta Esposito

Giulia Pauselli, a Verissimo, ha parlato di Stefano De Martino, scioccando il pubblico.

Quando si parla di Verissimo, il programma di Rai 5 condotto da Silvia Toffanin, si pensa ad una specie di trappola.

Quasi come se, da qualche parte nascosta, forse sotto la sedia su cui si accomodano gli ospiti, fosse presente una macchina della verità, non si può far a meno di raccontare tutto quello che non si è detto o, si è cercato di nascondere.

Dopotutto il nome del programma la dice lunga e a Verissimo, certamente, non si possono raccontare menzogne.

Nella “trappola” di questo programma di Rai5, recentemente vi è caduta Giulia Pauselli, ricordata per essere stata, nel lontano 2011, insieme a Stefano De Martino che, al tempo, era impegnato con Emma Marrone.

Giulia, però, non è famosa solo per essere una “ruba uomini”, ma anche per le sue eccezionali doti di ballerina, acquisite prima al Teatro della Scala di Milano, la prestigiosa scuola dove ha conseguito il diploma e, poi, al programma Amici di Maria De Filippi.

Le sue performances di ballerina le consentono, successivamente, di presenziare anche a Sanremo, The Voice of Italy, Ciao Darwin e Tali e Quali Show.

Come abbiamo accennato, la Pauselli è stata ospite di Verissimo e, ad accompagnarla, ci ha pensato il suo attuale compagno Marcello Sacchetta.

Durante il programma, a parlare per primo è stato Marcello, confessando di aver avuto, all’inizio della loro relazione, dei dubbi, data la differenza di età, ma anche di come li ha superati, conoscendo giorno per giorno la compagna e innamorandosene al punto da creare, con lei, una famiglia. I due, infatti, con immensa gioia, hanno raccontato di aspettare un maschietto, anche se la notizia è nota già, in realtà, dal 30 dicembre.

Un gran passo avanti per la ballerina che, ha saputo riflettere e prendere la giusta decisione, scegliendo Marcello dopo una scelta passata alquanto discutibile.

È noto, infatti, che la sua prima fiamma sia stata un napoletano, di cui ha parlato anni fa in un’intervista con Vanity Fair:

“La sua aria da cafoncello napoletano, da bello maledetto, colpisce facile. E noi ci siamo cascate: io, Emma, Belen, tutte dentro il suo sorriso smagliante, la sua simpatia eversiva, il suo corpo pieno di tattoo … ”.

Giulia, spiega che, come molte altre, è caduta nella sua trappola.

Come si dice, l’amore è cieco. Fortunatamente il tempo è passato, Giulia è cresciuta e, forse, avrà avuto anche l’aiuto di un buon oculista, ma, finalmente oggi, con il suo nuovo compagno e il figlio in arrivo, può lasciarsi alle spalle l’infatuazione per Stefano ed essere un’ottima madre e degna compagna di Marcello.

