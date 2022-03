A cura di Ludovica Ragonesi

I vertici di casa Mediaset fanno sapere che martedì prossimo non andrà in onda La pupa e il secchione, il reality show condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno.

Sembrerebbe dunque prendere forma l’ipotesi secondo cui il programma potrebbe essere del tutto cancellato dal palinsesto della rete Mediaset a causa dei bassissimi ascolti registrati.

I dati Auditel della seconda messa in onda della trasmissione di Barbarella, segnano infatti una curva vertiginosa verso il basso.

Ascolti flop dunque e grande preoccupazione per la “sopravvivenza del programma”.

La combattiva Barbara d’Urso potrebbe quindi vedersi soffiare sotto il naso la sua nuova “creatura”: La pupa e il secchione, nell’edizione attuale, presenta infatti notevoli differenze rispetto a quelle passate, orientandosi più che altro verso le dinamiche tipiche del reality show.

Tra i protagonisti più “infuocati” Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, già al centro di discussioni e battibecchi con l’opinionista Soleil Sorge. Un altro “pupo” che ha destato particolare attenzione è stato poi Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island che, proprio nella puntata di ieri, ha dato sfogo ad un momento molto privato, rivelando i dettagli di un grave problema di salute che ha dovuto affrontare.

Non solo sofferenze e battibecchi a La pupa e il secchione ma anche momenti di grande ilarità e leggerezza con le perle dell’altro opinionista di punta, Federico Fashion Style.

Insomma una formula ben assortita che però al pubblico sembra non bastare e che quindi non ha premiato con ascolti sufficienti il lavoro della timoniera del programma Barbara d’Urso.

Ma il motivo per cui la terza puntata della trasmissione non andrà in onda martedì prossimo ha a che fare con ben altra questione: riguarda infatti la Nazionale di calcio italiana che proprio il 29 marzo disputerà un match importantissimo per la qualificazione ai Mondiali. La conduttrice del reality certo avrà storto il naso quando ha ricevuto la comunicazione della sospensione del suo programma.

Tuttavia, gli appassionati dovranno attendere solo qualche giorno in più, dal momento che la trasmissione andrà invece in onda venerdì.

Che sia una mossa strategica di Mediaset per recuperare un po’ di ascolti? Al prossimo responso dei dati Auditel lo sapremo.