E’ andata in archivio la seconda puntata de La Pupa e il Secchio Show, reality che va in onda su Italia 1 condotto da Barbara D’Urso.

Colpi di scena e le prime dinamiche scaturite all’interno della villa dopo una settimana di convivenza, hanno tenuto banco per l’intera durata dello show, dove non sono mancate liti e confronti particolarmente accesi tra lo stesso cast e anche con la giuria composta da Soleil Sorge, Federico Fashion Style, Antonella Elia (quest’ultima ancora in quarantena Covid) e, per l’occasione, anche dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Lulù Selassié.

Ma, a catturare l’attenzione dei telespettatori, è stata la storia del Pupo Francesco Chiofalo, personal trainer e influencer romano di 32 anni, ed ex concorrente di Temptation Island. Attualmente è fidanzato con Drusilla Gucci, pronipote del fondatore del famosissimo brand di moda conosciuto a livello mondiale, che ha partecipato all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Quattro anni fa, a Francesco, dopo aver effettuato una tac in seguito ad un’incidente stradale, viene trovata una massa nel cervello delle dimensioni di una palla da biliardo. Si sottopone, presso un ospedale della Capitale, ad un intervento particolarmente delicato che dura ben 13 ore. L’operazione per fortuna viene portata a termine con successo. A raccontare la terribile esperienza di Chiofalo è la mamma Fortuna, che ieri sera è stata ospite di Barbara D’Urso nel corso dello show.

Purtroppo, poco prima che iniziasse la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, per Francesco è arrivata una nuova doccia gelata. Infatti, gli è stata trovata un’altra massa, questa volta poco al di sotto dell’occhio sinistro. E’ evidente che l’influencer romano che conta circa 1 milione e mezzo di followers sia molto preoccupato dalla situazione, e nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ad una biopsia per verificare realmente l’entità del problema.

La storia di Francesco Chiofalo ha commosso i membri del cast ed i giudici, in particolare Soleil Sorge e Federico Fashion Style che si sono lasciati scappare più di qualche lacrima. La stessa Barbara D’Urso è apparsa particolarmente provata dall’intera vicenda, ma ha tentato comunque di fare forza ed incoraggiare il Pupo, invitandolo a godersi l’esperienza in villa.

Il momento più emozionante è stato quando Chiofalo ha fatto ritorno in studio e ha incontrato mamma Fortuna, abbracciandola e lasciandosi andare ad un pianto irrefrenabile.

