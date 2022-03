A cura della Redazione

Ha sorpreso l’improvvisa assenza da Instagram di Michela Persico, l’influencer bergamasca da 1 milione di followers, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani. Dalla relazione tra i due è nato nel 2020 il piccolo Tommaso, anche lui molto spesso protagonista indiscusso dei post che la mamma condivide sul web.

La bionda modella e giornalista è sempre attivissima sui social media, sui quali compare assiduamente e con cadenza quasi giornaliera. Ecco perché la sua improvvisa e inspiegabile assenza da Instagram ha preoccupato non poco i fan, che si sono chiesti che fine avesse fatto, temendo che le fosse capitato qualcosa di brutto.

Michela Persico compare spesso in diverse trasmissioni televisive, tra cui Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, talk show di approfondimento calcistico in onda su Italia 1 condotto da Piero Chiambretti.

Nonostante la relazione con Daniele Rugani proceda a gonfie vele (i due stanno insieme dal 2016), non c’è alcun indizio di un possibile matrimonio, e i fan della coppia si chiedono quando il difensore della Juventus farà la fatidica proposta a Michela.

Come dicevamo, l’improvvisa “scomparsa” dai social della Persico ha messo in agitazione i followers, che hanno provato in tutti i modi a scoprire per quale motivo la bellissima modella originaria di Bergamo abbia smesso di condividere post su Instagram.

Ma niente paura! Michela si è rifatta viva nella giornata di ieri, martedì 22 marzo, condividendo una stories con la quale ha finalmente tranquillizzato i suoi seguaci: “Sto bene! Non sono sparita, è stata una mia scelta: detox per tre giorni. Sono viva, state tranquilli. Vi ringrazio per i tanti messaggi che mi avete inviato e per la vostra ‘prova d’amore’ nei miei confronti. Intanto sto lavorando a due progetti importanti, uno dei quali riguarda il programma Influencer di stagione che partirà il prossimo 4 aprile. E il 26 marzo super party di compleanno per i miei 31 anni!”.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Michela Persico sta bene e tornerà nuovamente a postare per la gioia dei suoi followers.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset, La Pupa e il Secchione Show: la confessione straziante di Francesco Chiofalo

Mediaset: brutte notizie per Hande Erçel. L’ex di Kerem Bürsin “fatta fuori”. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Can Yaman la dedica d’amore che spopola sui social. Ecco di cosa si tratta

Bruno Barbieri, giudice di Masterchef, si confessa su TikTok: “Ecco la donna che mi ha cambiato la vita”

Mediaset: da Gerry Scotti a Barbara D’Urso, il giovane Nicolò da milionario diventa secchione

Rai: brutte notizie per Il Paradiso delle Signore e Milly Carlucci. Il web insorge. Ecco di cosa si tratta

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI