Iniziano a crearsi le prime dinamiche e i primi flirt nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, reality show condotto da Barbara D’Urso in onda ogni martedì su Italia 1.

Nel corso della prima settimana di convivenza trascorsa all’interno della villa, oltre a “studiare”, allenarsi e mangiare, le Pupe e i Secchioni hanno iniziato ad approfondire la conoscenza, e sono nate le prime discussioni e i primi ammiccamenti tra alcuni membri del cast.

Quest’ultimo è il caso del Pupo Denis Dosio e della Pupa Emy Buono. Il primo, influencer di 21 anni originario di Forlì, inizia a farsi conoscere sulla rete grazie al suo canale YouTube. Ma il vero successo, che gli farà raggiungere quasi un milione di followers, arriva grazie a Instagram e TikTok. Data la popolarità, comincia a essere uno degli ospiti fissi di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. E’ stato anche concorrente del Grande Fratello Vip. L’esplosiva 23enne Emy, all’anagrafe Emilia, è una napoletana doc, molto esuberante e consapevole di non passare affatto inosservata. Ha smesso di studiare dopo la terza media. Lavora come cubista, ma il suo sogno è quello di diventare famosa. Attualmente è single.

Durante la prima settimana di convivenza in villa, Emy ha fatto capire senza troppi giri di parole che è parecchio interessata a Denis. Circostanza, questa, che ha frantumato in mille pezzi il cuore del “suo” Secchione Alessandro De Meo, esperto di mitili, che si stava innamorando follemente della bella cubista made in Napoli.

Denis Dosio, dal canto suo, pur dicendosi dispiaciuto per le pene d’amore patite dall’amico Secchione, ha detto di “voler approfondire la conoscenza con Emy” che reputa una bellissima ragazza.

I segnali di un avvicinamento tra i due si sono già palesati nel corso della prima settimana di convivenza, e siamo pronti a scommettere che col passare del tempo il feeling sia destinato a crescere.

