Rai: rivoluzione a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci cambia giuria? Ecco chi sostituirà Mariotto.

E’ in lavorazione la nuova edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, il talent show del sabato sera in onda su Rai 1.

Mentre la Carlucci sceglie i nomi dei vip in gara arriva un’indiscrezione sulla formazione della giuria.

A fornirla è Roberta Bruzzone, la psicologa presente ad ogni serata di Ballando insieme ad Alberto Matano.

Parlando della futura stagione di Ballando con le Stelle, la commentatrice a bordo campo fa delle sue ipotesi riguardo il nuovo giudice scelto da Milly: “Al posto di Mariotto vedrei bene Platinette” afferma Roberta. “Non è una novità il fatto che non sia mai andata d’accorso con lui. Ha detto alcune cose che non sono piaciute a me e a Selvaggia”, ha dichiarato in un’intervista a Trend and Celebrities. Già durante l’ultima edizione del talent show, la criminologa era intervenuta sempre a RTL 102.5 spiegando i motivi che la portavano a non vedere di buon occhio Mariotto. “Io non vado d’accordo con questa persona praticamente dal primo istante in cui ho avuto modo di conoscerlo. Non trovo assolutamente accettabile i suoi modi di fare, quello che dice ed è davvero, non ti nascondo, complesso non intervenire in maniera pesante”

La criminologa però concede ancora un altro scoop. Razzi e Rossella Erra potrebbero non essere nella giuria popolare.

Se così fosse Milly Carlucci dovrebbe trovare degni sostituti visto che soprattutto Rossella era molto apprezzata e amata dal pubblico.

Sarà vero che Mariotto verrà sostituito? E soprattutto Platinette accetterà la proposta lanciata dalla criminologa Bruzzone?

