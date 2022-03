A cura della Redazione

Bif&st: Viola come il mare con Can Yaman e il cast de Il Paradiso delle Signore al Film Festival di Bari.

Il Bari International Film Festival (Bif&st) è la kermesse internazionale del cinema e della cultura audiovisiva, ideato e diretto dal giornalista Felice Laudadio, dal dicembre 2016 presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Il Bif&st è promosso dalla Regione Puglia ed è uno dei suoi più importanti eventi culturali. La manifestazione è posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana. Durante il festival vengono presentati molti film di produzione internazionale in anteprima mondiale. Il marchio Bif&st, e quelli ad esso collegati, sono di proprietà della Evento Spettacolo srl, e sono stati ceduti in comodato d'uso gratuito alla Regione Puglia.

All’importante kermesse anche le serie tv italiane. Quest’anno è toccato a Don Matteo 13 con Raoul Bova e Terence Hill. L’anteprima verrà trasmessa lunedì 28 marzo. La serie è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Martedì 29 marzo toccherà, invece, al Paradiso delle Signore - daily con Alessandro Tersigni, Emanuel Caserio, Grace Ambrose, Gaia Bavaro e Francesca Del Fa. La serie è una coproduzione Rai Fiction-Rai Com-Aurora Tv Banijay.

Nello stesso giorno, ma in serata, ci sarà l’anteprima di Viola come il mare, scritta da Sabina Marabini. Una produzione Lux Vide e RTI. Alla presentazione non potranno mancare i protagonisti indiscussi della fiction, Can Yaman e Francesca Chillemi.

Potrebbe interessarti anche:

Demet Özdemir: in estate la nuova serie Disney. Accanto all’ ex di Can Yaman il famoso attore turco. Ecco chi è

Mediaset, Paolo Bonolis nei guai: battuta infelice ad ‘Avanti un altro!’. Il web insorge

Mediaset: addio a Kerem Bürsin. L’ex di Hande Erçel lascia la tv. Ecco cosa è successo

Matteo Berrettini torna al suo primo amore. La foto diventa virale

Bif&st: Viola come il mare con Can Yaman e il cast de Il Paradiso delle Signore al Film Festival di Bari

Rai: rivoluzione a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci cambia giuria? Ecco chi sostituirà Mariotto

Mediaset: chiude la soap Una Vita su Canale 5. Arrivano Can Yaman e una nuova serie turca

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI