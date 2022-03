A cura della Redazione

Matteo Berrettini ha approfittato della sua partecipazione all’Atp Masters 1000 di Miami, in Florida, per andare ad assistere alla gara di NBA tra i Miami Heat di Jimmy Butler e Bam Adebayo e i Golden State Warriors degli “Splash Brothers” Stephen Curry e Klay Thompson.

Berrettini, attuale numero 6 della Classifica Atp, non ha mai nascosto la sua passione per la pallacanestro, che ha anche praticato prima di intraprendere la carriera di tennista professionista. Alla FTX Arena di Miami non era solo: con lui l’amico e “collega” Lorenzo Sonego (numero 21 del mondo), con il quale condivide la passione per il basket a stelle e strisce.

Matteo Berrettini, romano classe 1996, è uno dei tennisti italiani più forti di sempre, ed è l’unico ad aver disputato la finale di Wimbledon, torneo più prestigioso al mondo, la semifinale degli Australian Open e i quarti di finale in tutte le prove dello Slam. In bacheca ha cinque titoli ATP, tra i quali il Queen’s (il torneo della Regina), su un totale di otto finali disputate. E’ noto nel circuito con il soprannome di “The Hammer” (Il Martello), per via della potenza dei suoi colpi, in particolare con il servizio e con il dritto.

Berrettini è fidanzato con la tennista australiana Ajla Tomljanovic, anche se di recente alcuni indizi social hanno fatto emergere una possibile fine della loro storia d’amore. La Tomljanovic, infatti, ha smesso di seguire Berrettini su Instagram, rimuovendo tutte le loro foto insieme. Matteo ha fatto lo stesso, togliendo il “segui” alla giocatrice aussie.

Lo scorso febbraio, Berrettini ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo, duettando con Fiorello, anch’egli appassionato di tennis, e a luglio, dopo essere stato premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in seguito alla conquista della finale di Wimbledon, è salito sul bus della Nazionale Italiana di Calcio che ha fatto il giro delle strade di Roma per festeggiare la conquista degli Europei.

Nel torneo di Indian Wells, di proprietà di Mister Oracle Larry Ellison, non Berrettini non è andato oltre gli ottavi di finale, sconfitto dal croato Kecmanovic per 2 set ad 1.

Matteo vorrà sicuramente rifarsi nell’assolata Florida. Al secondo turno dovrà vedersela con l’argentino Juan Manuel Cerundolo, un avversario ampiamente alla sua portata. Sono cinque i tennisti italiani presenti nel main draw del torneo che si disputa all’Hard Rock Stadium: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il tennis italiano, dopo anni di magra, sta vivendo senza alcun dubbio il suo momento migliore.

Ad assistere alla gara NBA tra Heat e Warriors, andata in scena nella notte italiana e terminata con il risultato di 118 a 104 a favore di Steph & co., c’era anche Usain Bolt, medaglia d’oro nei 100 e 200 metri alle Olimpiadi di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, con il quale Berrettini si è fatto immortalare a bordo campo, postando lo scatto sul suo profilo Instagram: “Matteo ed Usain take Miami”.

Potrebbe interessarti anche:

Iva Zanicchi si sposa: l’annuncio della cantante lascia tutti a bocca aperta

Demet Özdemir: in estate la nuova serie Disney. Accanto all’ ex di Can Yaman il famoso attore turco. Ecco chi è

Mediaset: Demet Özdemir in abito da sposa. La foto dell’ex di Can Yaman spopola sul web

Mediaset, Paolo Bonolis nei guai: battuta infelice ad ‘Avanti un altro!’. Il web insorge

Mediaset: addio a Kerem Bürsin. L’ex di Hande Erçel lascia la tv. Ecco cosa è successo

Bif&st: Viola come il mare con Can Yaman e il cast de Il Paradiso delle Signore al Film Festival di Bari

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI