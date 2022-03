A cura di Gilda Riga

Can Yaman è l’attore turco diventato famoso in Italia dopo aver vestito i panni di Ferit Aslan nella serie tv trasmessa da Canale 5 “Bitter Sweet – Ingredienti d'Amore”. Poi, sulla stessa rete, ha definitivamente conquistato il cuore dei suoi fan interpretando Can Divit in “Daydreamer – Le Ali del Sogno“.

L’attore è diventato molto popolare anche grazie alla sue prestanza fisica e la sua bellezza. Riceve l’ammirazione di migliaia di fan ed ha conquistato il cuore di una delle donne più affascinanti del giornalismo italiano: Diletta Leotta.

A lui il gossip gli ha attribuito anche un flirt con Francesca Chillemi, sua partner nella fiction “Viola come il mare”, serie tv che dovrebbe andare in onda su Canale 5 nel mese di aprile 2022.

Ma la grande peculiarità di Can Yaman è la sua disponibilità nei confronti delle fan. L’attore, infatti, non si sottrae mai al bagno di folla a cui quotidianamente è sottoposto quando circola liberamente per strada o quando è impegnato a girare le riprese di serie tv o spot pubblicitari.

Insomma Can piace a bambini, donne giovani e meno giovani. E c’è chi l’ha palesato in modo franco e spontaneo davanti alla telecamere.

Parliamo di Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne. In una recente trasmissione Maria De Filippi, conduttrice del programma, mentre si discuteva di uomini ha chiesto a Tina chi volesse al suo fianco. Immediata la risposta dell’opinionista: “Can Yaman”. Secca la replica di Maria: “Ho capito, ma non l’ho qua. Non è qua dietro”. “Vedi che ti passa tutto…” la replica di Tina, come a dire “con lui scompaiono tutti i problemi”.