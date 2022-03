A cura di Ludovica Ragonesi

Antonino Spinalbese è stato al centro del gossip durante la sua relazione con Belen Rodriguez. Dalla loro unione è nata la piccola Luna Marì, ma l’idillio tra l’hairstylist e la modella argentina è durato ben poco. Pochi mesi dopo la nascita della loro bambina, i due si sono definitivamente separati.

Belen Rodriguez nel corso di un’intervista aveva spiegato i motivi della rottura: “Ci conoscevamo poco. Credevo fosse il principe azzurro”. Ma, al contrario delle favole, quell’amore non ha avuto un lieto fine.

Ma se Belen sembra essersi nuovamente rituffata tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino, di Antonino Spinalbese, dopo la fine della storia con la show girl, si era saputo ben poco.

Sui social Antonino, che adesso sembra essersi concentrato sulla costruzione della sua carriera da modello, mostra ben poco della sua vita privata.

Di grande risonanza è stato il suo recente viaggio in Polonia, al confine ucraino, dove Spinalbese si è recato per portare beni di prima necessità ai profughi in fuga dalla guerra.

Ma se i social non svelano indizi sulla sua situazione sentimentale, ci hanno pensato gli obiettivi del settimanale Chi a fare il punto della situazione: il bell’Antonino è stato infatti paparazzato in compagnia di una ragazza.

I due sono stati fotografati in un locale di Milano. Dagli scatti però non sembrano emergere atteggiamenti lampanti che svelino una love story in corso.

Tuttavia tra Antonino e la lady dai capelli rossi è evidente una certa complicità. Sorrisi, chiacchiere in serenità e lei che appoggia la testa sulla spalla di lui.

Non si sa molto della identità di quella che potrebbe essere la nuova fiamma dell’ex di Belen, anche se il settimanale Chi sostiene che la ragazza possa essere la trainer di yoga Nanda Isaia.

Dal momento che Antonino risulta essere single da ormai tre mesi, potrebbe esser giunto per lui il momento di vivere alla luce del sole una nuova storia d’amore.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: cancellato La pupa e il secchione. Barbara d’Urso su tutte le furie. Ecco cosa è successo

Rai: Emanuel Caserio de Il Paradiso delle Signore e Romina Carrisi insieme. Ecco di cosa si tratta

Can Yaman: il sogno proibito di Tina Cipollari di Uomini e Donne. Il Video

La Pupa e il Secchione Show, Denis Dosio perde la testa per una Pupa: scoppia la passione

Michela Persico "scompare" dai social: paura per lady Rugani. Ecco cosa è successo

Mediaset, La Pupa e il Secchione Show: la confessione straziante di Francesco Chiofalo

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI