Mediaset: brutte notizie per Hande Erçel. L’ex di Kerem Bürsin “fatta fuori”. Ecco di cosa si tratta.

Ogni giorno i tabloid turchi pubblicano notizie e scoop su una delle attrici più popolari in Turchia. Parliamo di Hande Erçel, che ha recitato insieme a Kerem Bürsin nella serie tv Love is in the air trasmessa su Canale 5, interpretando il personaggio di Eda.

La bell’attrice, molto amata e seguita non solo in Turchia, ha ricevuto una brutta notizia.

“Hande Erçel, che ha studiato al Dipartimento di Arti Tradizionali Turche presso l'Università di Belle Arti Mimar Sinan, non ha potuto frequentare la sua scuola per un po' di tempo a causa delle riprese della serie tv, quindi è stata esclusa. Si è appreso che Hande Erçel ha comunque deciso di tornare a scuola, aspettando la grazia”.

Questo quanto si apprende dal portale Magazinegeltv. E’ noto a tutti che Hande oltre ad essere un’attrice è anche un’appassionata di arte. Un’artista a 360 gradi. Tra i suoi hobby preferiti c’è quello dipingere e scolpire.

L’attrice ora è alle prese con il reintegro all’Università.

Nel frattempo, il lavoro d’attrice e modella prosegue a gonfie vele.

A breve inizierà una nuova serie tv turca per la Disney insieme al famoso Can Yaman.

Attualmente Hande è su tutti i siti che si occupano di gossip per la fine della sua storia con Kerem Bürsin, il bel Serkan Bolat di Love is in the air.

I due si erano fidanzati durante le riprese, ma si sono lasciati da qualche mese, anche se la reale motivazione della rottura ancora non si conosce. Varie le ipotesi che sono state fatte: prima fra tutte quella che si riferisce ad una “guerra di ego”, visto che sia Kerem che Hande hanno una forte personalità. C’è chi invece parla di gelosia da parte di Hande nei confronti di Kerem, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Infine si è paventata l’ipotesi di un passibile tradimento di lei. Hande, infatti, sembra avere già una nuova storia d’amore con l’imprenditore turco proprietario della Atasay Jewelry, azienda di gioielli molto famosa in Turchia per la quale Ercel è testimonial.

