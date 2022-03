A cura della Redazione

Mediaset: la dedica d’amore di Can Yaman alla sua partner spopola sui social. Ecco di cosa si tratta.

E’ imminente il ritorno su Canale 5 di Can Yaman insieme a Francesca Chillemi con serie tv Viola come il mare.

I due hanno da poco terminato le riprese tra Roma e la Palermo.

Non sono mancati i gossip durante questi mesi, soprattutto perché Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati paparazzati spesso insieme sia durante le riprese della fiction che lontano dal set.

Tra i due attori si è creata sin da subito una certa sintonia. Una chimica che sicuramente si rifletterà sul buon esito della serie tv.

Non è chiaro se tra Can e Francesca ci sia stato realmente un flirt o se abbiano vissuto o vivono una storia d’amore. A molte fan farebbe sicuramente piacere vederli insieme nella vita reale. Entrambi giovani, belli e talentuosi.

Yaman ha pubblicato di recente due foto che lo ritraggono insieme alla Chillemi, con una dedica alla sua partner che sta spopolando sul web: “Viola come il mare, bella come il sole”.

L’attore turco, ex di Diletta Leotta, ha condiviso i suoi sentimenti sul proprio profilo social.

Il post ha raccolto più di 800mila like e migliaia di commenti dai tantissimi fan.

Sembra che questa coppia possa davvero decollare. Il mondo del web esploderebbe all’idea che Can Yaman e Francesca Chillemi diventassero una coppia anche nella vita reale.

Intanto per Can è un buon momento dal punto di vista professionale. A breve inizierà le riprese di una nuova serie tv per la Disney, volando direttamente nella sua amata Turchia. Sul set insieme a lui una famosa attrice internazionale (di cui non si conosce ancora il nome) e Hande Ercel, la Eda di Love is in the air, soap turca trasmessa in Italia su Canale 5.

