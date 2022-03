A cura della Redazione

Rai: ennesimo addio a Che Dio ci aiuti. Valeria Fabrizi non ci sarà? Ecco cosa è successo.

In questi ultimi mesi circola insistentemente la notizia che Elena Sofia Ricci abbia abbandonato la serie tv di Rai 1 Che Dio ci aiuti.

L’addio alla serie sarebbe legato ad un motivo personale della storica attrice.

Sempre secondo i rumorsm, Elena Sofia Ricci non sarebbe l’unica ad abbandonare il convento. Anche Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, potrebbe lasciare.

In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, l’attrice ha dichiarato di essere molto legata al personaggio di Suor Costanza. Tuttavia, ha dei dubbi sulla sua presenza nella serie: “Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e a quel punto rischio anche io di non esserci”, ha dichiarato la Fabrizi.

Intanto, le riprese sono state posticipate e gli sceneggiatori sono ancora al lavoro per decidere il futuro della serie. Il vero problema per gli autori è trovare due personaggi forti come Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Per il personaggio di Suor Costanza si potrebbero aprire due possibili strade: l’uscita di scena o uno spazio ancora maggiore. Nel frattempo, Valeria Fabrizi rivela: “Stanno scrivendo le nuove puntate. Mi hanno chiesto anche di fare qualche proposta sull’evoluzione del mio personaggio. Vedremo che futuro avrà Suor Costanza”.

Sembra invece confermata la presenza di Francesca Chillemi, che vivrà un momento di confusione per l’entrata in scena di Can Yaman all’interno della nuova stagione di Che Dio ci aiuti 7.

