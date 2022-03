Bruno Barbieri, giudice di Masterchef, si confessa su TikTok: “Ecco la donna che mi ha cambiato la vita”

A cura di Benedetta Esposito

Bruno Barbieri ha fatto una commovente confessione sui TikTok che ha commosso i suoi fan.

Barbieri è un cuoco e personaggio televisivo, primo possessore in Italia, per molto tempo, di ben 7 stelle Michelin, superato solo recentemente da Enrico Bartolini.

Il successo, che oggi lo contraddistingue, è frutto di numerosi anni di sacrifici e di gavetta in piccoli ristoranti, dove Bruno ha accresciuto le sue competenze culinarie, che lo hanno portato alle vette più alte del successo.

Per possedere ben 7 stelle Michelin sicuramente Barbieri è un abilissimo cuoco, capace di creare piatti prelibati e squisitezze, ma quando si pronuncia il suo nome, non si può fare a meno di pensare alle polpette. Non è un caso che, tra i suoi fan, sia stato battezzato come “Il Re delle Polpette”. Sembra che questo particolare alimento sia il preferito dello chef, il quale, frequentemente, lo ripropone nei suoi ristoranti in tutte le forme, salse, ingredienti e condimenti, non a caso il cuoco ha anche pubblicato un libro intitolato “Polpette che passione”.

Bruno Barbieri però non è solo uno chef stellato, ma sbarcato nel 2012 in tv, è oggi anche giudice in alcuni programmi televisivi, tra cui Masterchef, in cui è affiancato da cuochi altrettanto prestigiosi come Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugmann e Giorgio Locatelli e 4 Hotel di cui è unico giudice e conduttore.

Al passo con i tempi, Bruno Barbieri ha adottato la filosofia moderna secondo cui, per essere amato e apprezzato al giorno d’oggi non basta più solo la bravura, ma è necessario avere empatia e contatti frequenti con il pubblico.

Ecco perché lo chef è presente su diversi canali social, dove intrattiene i suoi fan con video divertenti, deridendo alcuni cuochi americani che tentano di imitare ricette italiane, con risultati talvolta deludenti. Oltre, però, a parlare di cibo e cucina, Barbieri non manca di rivelare, di tanto in tanto, qualche dettaglio privato come quello della nonna.

Già in passato lo chef ha fatto riferimento alla donna che è stata un punto di riferimento per la sua carriera. Si ricorda infatti l’intervista al programma Verissimo di Silvia Toffanin, in cui Bruno aveva affermato: “Nonna Mimì mi ha insegnato la storia del cibo, ogni volta che si andava a pranzo o a cena ci interrogava”

In questi giorni, invece, su TikTok ha paragonato la nonna Mimì a Babette, la protagonista di un film apprezzato da tutti gli amanti della cucina, appunto Il pranzo di Babette.

Quello di Barbieri è un amore smisurato per la nonna, sarà forse lei ad avergli trasmesso la passione per le polpette?

