A cura di Ludovica Ragonesi

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono ormai separati da più di due anni.

Entrambi hanno voltato pagina ed intrapreso nuove storie d’amore: Gigi D’Alessio ha ritrovato la serenità sentimentale insieme alla sua giovanissima compagna, Denise Esposito, da cui ha avuto un bambino.

Anna Tatangelo, da diversi mesi ormai, fa coppia fissa con il cantante Livio Cori.

Sembra però che D’Alessio e Tatangelo non abbiano vissuto una separazione facile, nonostante adesso cerchino di mantenere una parvenza di serenità nei rapporti reciproci, per il bene del figlioletto dodicenne Andrea.

Che vi sia ancora qualche sassolino dalla scarpa che Anna Tatangelo intende togliersi, è facilmente deducibile da alcune frecciatine che la cantante di Sora ha lanciato sui social e che molti fan credono siano dirette proprio a Gigi.

Qualche tempo fa, nel corso di un’intervista televisiva, la ex lady D’Alessio aveva dichiarato di aver appreso per ultima della gravidanza della nuova compagna del Gigi nazionale.

Mandare giù un cambiamento così radicale nella vita del suo ex compagno, deve esser stato difficile per la bella Anna. Tanto clamore ha infatti suscitato lo scatto che la Tatangelo ha postato sui social in cui veniva ben evidenziata la frase sulla cover del suo cellulare: “Quando la persona è niente, l’offesa è zero”. Ogni riferimento sembra (non) essere casuale.

Ma ci sarebbe ancora un altro motivo che ha gettato veleno nei rapporti tra i due ex: il giudice di The Voice Senior si è infatti trasferito a Napoli con la sua nuova compagna Denise Esposito ed il piccolo Francesco, nato il 24 gennaio 2022.

La coppia di piccioncini avrebbe deciso infatti di porre le basi della loro nuova famiglia a Posillipo.

Apriti cielo, dal momento che anche Anna Tatangelo avrebbe da sempre desiderato di vivere a Napoli e più volte aveva fatto questa richiesta al suo storico compagno.

Un’altra offesa che la Tatangelo considererà pari a zero?

Aspettiamo i risvolti di questa storia, che addirittura potrebbero portare la stessa Anna a trasferirsi sulla costa partenopea, dal momento che anche il suo nuovo fidanzato, il rapper Livio Cori, ha origini napoletane.

A quel punto, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo potrebbero ritrovarsi di nuovo “pericolosamente” vicini.

