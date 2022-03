A cura di Benedetta Esposito

Aprile sarà un mese pieno di sorprese per il cantante Francesco Gabbani e per i suoi fan.

Ognuno, per svariate ragioni, ha un periodo preferito. Che sia un giorno, una settimana o addirittura un mese, la circostanza è legata sicuramente ad un evento o ad un qualcosa che si aspetta con impazienza.

Per quest’anno, il mese fortunato e tanto atteso da Francesco Gabbani è il mese di aprile.

Gabbani è un cantautore polistrumentista italiano che si è conquistato una più che discreta fama, aggiudicandosi due vittorie al Festival di Sanremo, esattamente nel 2016 con il brano Amen e, dopo un anno, all’edizione del 2017, con Occidentali’s Karma.

Benché quest’anno non abbia partecipato al Festival di Sanremo, grandi novità lo attendono per il mese di aprile, ormai alle porte, dove sicuramente riuscirà ad aggiudicarsi la sua fetta di fama e successo.

Nota, ormai da tempo, la notizia secondo cui il 22 aprile uscirà il suo nuovo progetto discografico, Volevamo solo essere felici, un disco di dieci canzoni inedite, tra cui tre singoli già lanciati, (Tossico Indipendente, La Mira, Volevamo Solo Essere Felici, Peace&Love, L’Amor Leggero, Spazio Tempo, La Rete, Puntino Intergalattico, Sangue Darwiniano, Sorpresa Improvvisa). Vi è un’altra giornata, dello stesso mese, che il cantante attende trepidamente. Si tratta dell’8 aprile.

A spiegarne il motivo ci pensa lo stesso Francesco tramite il suo profilo Instagram:

“Finalmente posso iniziare a parlarvi di un progetto a cui tengo molto e al quale sto lavorando da un po' di tempo. Venerdì 8 aprile andrà in onda, in prima serata su Rai1, “Ci vuole un fiore” uno show di nuova concezione, uno spettacolo che avrò l'onore di condurre e dove si parlerà di temi importanti come la sostenibilità e il futuro del nostro Pianeta.



Quando la Rai mi propose l’idea di condurre un programma con cui raccontare un’emergenza planetaria così incombente, accolsi la sfida con grande entusiasmo perché credo fermamente che ognuno di noi possa e debba fare la sua parte. Perché non esiste un Pianeta di riserva e il conto alla rovescia è iniziato.



La proposta iniziale prevedeva un programma in due puntate ma, visto il difficile momento storico che stiamo vivendo a causa della guerra scoppiata in Ucraina, abbiamo deciso, di comune accordo, di concentrare il tema in un unico grande evento.



In questa nuova e importante avventura non sarò da solo ma avrò la fortuna di essere affiancato da un parterre di grandi ospiti che porteranno il loro contributo e la loro testimonianza a questa operazione così importante. Vi svelerò presto ospiti e la mia compagna di viaggio”.

Come si evince, rimangono ancora misteriose le identità degli ospiti, di cui nessun nome è stato fatto, ma, secondo alcune voci circolanti sul web, la compagnia di viaggio che potrebbe affiancare il cantante, durante la conduzione di “Ci Vuole un Fiore” è la conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Fialdini.

Non ci resta che attendere per ulteriori notizie.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: fuori Luisa Ranieri dall'Amica Geniale. Ecco chi sarà la nuova Lila accanto ad Alba Rohrwacher

Rai: ennesimo addio a Che Dio ci aiuti. Valeria Fabrizi non ci sarà? Ecco cosa è successo

Rai: Bianca Guaccero “scoppia” in diretta nello studio di Detto Fatto. Il web si commuove. Ecco cosa è successo

Rai: lite sul set tra due protagonisti di Che Dio ci aiuti. Il racconto dell’attore Pierpaolo Spollon

Rai: Luca Argentero fuori dalla terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Il web insorge. Ecco perché

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI