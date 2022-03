A cura della Redazione

Mediaset: addio a Giulia Stabile. L’assenza dell’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi scatena il web.

Dopo la prima messa in onda del serale di Amici di Maria De Filippi, il web si scatena.

Giulia Stabile, l’ex vincitrice, non era presente durante la prima puntata del serale.

L’assenza di questo sabato, 19 marzo, pare difatti abbia già provocato notevole scompiglio. La talentuosa Giulia è molta amata dal pubblico per il suo essere dinamico e solare. Proprio per questo i telespettatori di Amici aspettavano la giovane, così come era stato annunciato dalla rete Mediaset e dalla stessa redazione di Amici.

Dopo sabato il web si scatena con messaggi e post sulla pagina ufficiale di Amici. Commenti e domande di followers che trovano risposta grazie alla dichiarazione di Giulia Stabile.

“Non vi spaventate se non mi avete vista“, ha esordito rassicurante la ballerina. Non ha aggiunto nient’altro e questo ha portato i telespettatori a ipotizzare che Giulia Stabile non presenzierà più ad Amici.

L’assenza della ballerina potrebbe portare un ulteriore calo di audience al programma. E se si decidesse di tenere fuori Giulia anche nelle prossime puntate, molti telespettatori potrebbero "boicottare" la trasmissione con un ulteriore calo di ascolti.

