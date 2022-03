A cura della Redazione

Rai: addio a tre coppie storiche di Un Posto al Sole. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta.

Continuano le vicende a Palazzo Palladini.

La serie tv Rai continua ad appassionare milioni di italiani che scelgono come programma pre-serale la serie tv ambientata a Napoli.

Dal web arrivano alcune indiscrezioni che si preannunciano “scoppiettanti”, ma che stanno creando disappunto tra i fan.

Alcune delle coppie storiche potrebbero “scoppiare” con l’intento di creare nuove dinamiche all’interno della soap opera. Tra le tre coppie che potrebbero sicuramente scoppiare c’è quella formata da Lara e Roberto Ferri. I due hanno molta complicità e hanno dato vita ad un momento di grande passione ballando un tango durante un evento mondano.

La situazione potrebbe evolvere a causa del ritorno inaspettato di Marina e Fabrizio. I due hanno fatto nuovamente rientro a Napoli dopo essere stati a Londra, ed ora tra Roberto e l’imprenditrice si potrebbe sicuramente riaprire un discorso chiuso a causa della fuga in Inghilterra.

Un’altra coppia storica che potrebbe dirsi addio è quella formata da Raffaele ed Ornella, con i due che nelle ultime settimane sono in piena crisi. Le discussioni sono iniziate a causa della decisione di partire da parte di Patrizio. L’uomo è contrario, la donna appoggia il figlio. In più si è aggiunta la pressione lavorativa della dottoressa che la sta impegnando più del dovuto e l’ha allontanata un po’ dal marito.

Infine, la terza coppia è composta da due giovanissimi che però già in passato hanno avuto una relazione. Si tratta di Niko e Manuela. L’avvocato Poggi è però fidanzato con Susanna, ed ora si trova in piena crisi. Il giovane sembra avere dei ripensamenti in merito alla sua storica ex.

Intrecci amorosi e addii definitivi. Queste sono le anticipazioni che corrono sul web sulla serie Rai, Un Posto al Sole.

