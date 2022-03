A cura di Ludovica Ragonesi

Oggi è un altro giorno in onda senza Serena Bortone in studio. Vediamo cosa è successo.

Insolita puntata di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano in onda su Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Serena è diventata ormai un volto familiare per i telespettatori. Puntualmente, dopo il Tg1 la Bortone entra nelle case degli italiani con il suo programma, i suoi affetti stabili e le sue interviste.

Colpo di scena però oggi, 21 marzo: Serena Bortone non è in studio e, al suo posto, conduce Pino Strabioli.

Ma la padrona di casa non era del tutto assente: collegata in video da casa sua, la giornalista ha spiegato al suo pubblico il motivo della sua assenza: Serena sarebbe infatti nuovamente positiva al Covid-19.

Ci è cascata di nuovo, potremmo dire parafrasando una canzone di Achille Lauro, visto che non è la prima volta che la Bortone viene contagiata dal coronavirus. Come lei stessa infatti ha spiegato, già lo scorso anno (nel gennaio 2021) fu costretta ad una conduzione in collegamento da casa, causa Covid: “Diciamo che abbiamo già dato l’anno scorso. Ho fatto due vaccini e vabbè, non ci vogliamo far mancare nulla”.

Nonostante la lieve febbre, Serena Bortone non perde la sua professionalità e, con piglio deciso ma sempre rassicurante, riesce perfettamente a condurre “a distanza” il suo amato programma.

Oggi è un altro giorno è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva 2022-2023 e la Bortone ne resterà saldamente al comando. Del resto, il programma era partito in sordina ma ha raggiunto in pochissimo tempo picchi di ascolto sempre più alti, facendone uno dei programmi più seguiti del day-time su Rai 1.

