A cura di Ludovica Ragonesi

Diletta Leotta è il volto di punta di Dazn da ormai 4 anni. Le sue dirette a bordo campo appassionano gli amanti del calcio e… della bionda catanese.

Indiscusso è infatti il suo successo riscosso non solo per l’inappuntabile professionalità ma anche per il suo fisico esplosivo.

Con Dazn Diletta Leotta ha iniziato nel 2018 un’avventura che ha declinato al femminile un mondo popolato principalmente da uomini: quello del calcio.

L’emittente inglese ha creduto molto nella bella Diletta, tanto è vero che, oltre a Diletta goal, in qualità di inviata a bordo campo, alla Leotta sono stati assegnati anche diversi programmi spin-off, come Diletta gol stories, Diletta gol in campo e Linea Diletta.

Proprio in quest’ultima trasmissione, la bionda siciliana ha potuto misurarsi con interviste a diversi personaggi del mondo del calcio. Come raccontano proprio i vertici Dazn, con Linea Diletta emergono due facce della stessa medaglia che si raccontano: quella del professionista e quello della persona.

I personaggi dello sport nazionale ed internazionale vengono raccontati, grazie alle abili domande della show girl, lontano dai campi di allenamento e dalle sale stampa, per fornire un quadro più intimo e ‘unconventional’ della propria vita.

Molto toccante è l’intervista rilasciata per le telecamere di Dazn di Lilian Thuram, ex calciatore della nazionale francese, considerato uno dei migliori difensori al mondo.

Thuram ha militato anche nelle squadre di calcio Italiane, il Parma e la Juventus, entrando nel cuore di tantissimi tifosi.

A partire dal 28 marzo sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Dazn, l’intervista esclusiva di Diletta Leotta all’amato calciatore francese, realizzata a Parigi ed organizzata proprio come una chiacchierata tra amici su una panchina di un parco della città.

E, proprio come avviene nelle conversazioni più intime, Lilian Thuram svela uno degli aspetti che forse più hanno pesato sulla sua carriera: quello del razzismo. Thuram racconta infatti le preoccupazioni e le ansie di sua mamma, che lo metteva in guardia sui possibili attacchi che avrebbe potuto subire per il colore della sua pelle.

Interviste a cuore aperto dunque quelle di Diletta Leotta, che mettono in luce una maturità professionale e la capacità di empatizzare con i suoi ospiti.

Potrebbe interessarti anche:

Rai, Caterina Balivo: «La odio!». Ecco con chi ce l'ha l'ex conduttrice di Vieni da Me

Mediaset: Kerem Bürsin corona il suo sogno dopo la rottura con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta. Il video

Rai: “fuori” Roberto Farnesi de Il Paradiso delle Signore. Ecco di cosa si tratta

Rai: Antonella Clerici sostituita. Nuovo programma al posto di E' sempre Mezzogiorno

Mediaset: ex dama di Uomini e Donne è la nuova tronista di Maria De Filippi? Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Stefano De Martino, di nuovo papà? Ecco la verità sul giudice di Amici di Maria De Filippi

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI