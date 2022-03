A cura della Redazione

Rai: lite sul set tra due protagonisti di Che Dio ci aiuti. Il racconto dell’attore Pierpaolo Spollon.

Che Dio ci aiuti è una serie tv che ha appassionato per ben sei anni il pubblico di telespettatori.

Giovani attori hanno trovato successo proprio grazie alla serie tv di Rai 1. Oltre a Diana del Bufalo e Francesca Chillemi, anche Pierpaolo Spollon dà un’accelerata alla sua carriera grazie a Che Dio ci aiuti.

Pierpaolo Spollon, che abbiamo conosciuto nella fiction Doc - nelle tue mani, ha avuto un ruolo importante nella serie con Elena Sofia Ricci. Interpretava uno psicologo emiliano che ha fatto innamorare Monica Giulietti, interpretata da Diana Del Bufalo.

Sono proprio loro due i protagonisti dei disguidi che si sono venuti a creare dietro le quinte.

Nella serie di Che Dio ci aiuti, Diana ha avuto qualche problema col cast, motivo per cui non dovrebbe ritornare nella possibile settima stagione.

A dichiararlo è stato lo stesso Pierpaolo Spollon, che ha raccontato come la sua collega non gradisca particolarmente la sua presenza sul set. Il motivo sarebbe dovuto al carattere esplosivo di Spollon, che a quanto pare la metterebbe in ombra.

“Dice che la metto a disagio, e lei soffre questa cosa. Non so perché, sono molto dispiaciuto. Dice che sono esplosivo, e lei non è abituata a persone così. Dice che le creo disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”.

Ciò che appare chiaro, è che due attori non lavoreranno insieme nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti.

