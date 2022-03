A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin corona il suo sogno dopo la rottura con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta. Il video

Kerem Bürsin, l’attore turco di Love is in the air, in questi giorni è spesso finito al centro del gossip per la sua rottura con la partner Hande Erçel.

Dopo giorni lontano dai social ripubblica le foto e i video della sua esperienza in Spagna.

Invitato come padrino per l’apertura del 25esimo Festival di Malaga, Kerem arriva e viene accolto come un vero divo dalle sue fan iberiche.

Giorni intesi per l’interprete di Serkan Bolat. In Spagna non solo ritrova il sorriso dopo la rottura con la sua Hande, ma corona un sogno, conoscere dal vivo il suo idolo, attore internazionale Antonio Banderas.

I due si sono incontrati durante uno spettacolo teatrale a Malaga, in Spagna. La star turca ha raggiunto l’attore sul palco per scattare delle foto insieme.

Con molta emozione e anche un po’ di imbarazzo, dopo aver visto lo spettacolo di Banderas, Kerem Bürsin ha chiesto all’attore una foto insieme e ha scambiato qualche chiacchiera con lui.

Kerem sulla sua pagina Instagram scrive: “Non so nemmeno da dove e come iniziare, ma è un’emozione unica. Questo è uno dei regali che la vita ti fa per cui devi dire grazie “.

Antonio Banderas è però sempre stato l’idolo di Kerem Bürsin. “Uno dei miei idoli fin da bambino. Poterti vedere esibire dal vivo è qualcosa che non dimenticherò mai e che apprezzerò sempre. Grazie per essere così generoso, stimolante e con un cuore così gentile. Alla prossima “, ha scritto l’attore di Love is in the air sul suo profilo Instagram nella foto in cui si mostra mentre scambia qualche parola con il collega spagnolo.