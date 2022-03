A cura di Benedetta Esposito

Belen Rodriguez, in questi ultimi giorni, ha sfoggiato qualcosa di diverso dal solito, accendendo subito la curiosità dei suoi fan.

Ormai tutti conosco Belen, la bellissima showgirl argentina che, con le sue intrigate storie d’amore e la partecipazione a numerosi programmi televisivi, risulta essere uno dei personaggi famosi più seguiti e paparazzati.

Per quanto spesso criticata, soprattutto dal pubblico femminile, per non essere capace nella recitazione come nella conduzione di un programma, tutti invece sono pienamente d’accordo sul suo fascino, sensualità e sul fatto di possedere un fisico invidiabile.

Se la strada del successo di Belen, sempre a detta del pubblico, è forse non meritata, ma intrapresa tramite strategie e sotterfugi non proprio cristiani, le caratteristiche fisiche che la contraddistinguono, e le hanno permesso di diventare anche modella per intimo e costumi, sono, invece, del tutto vere e genuine ed, oltretutto, conquistate con duri sacrifici.

Nonostante due gravidanze, anche se a distanza di anni, la prima con Stefano De Martino, da cui ha avuto il figlio Santiago e la seconda da Antonino Spinalbese, dalla cui unione è nata Luna Marì, la Rodriguez vanta una forma fisica perfetta.

Il merito di tale dono è il lungo lavoro e impegno che lei si dedica per tenersi in forma, svolgendo intensa attività sportiva, dagli esercizi a corpo libero al famoso programma Kayla Itsines BBG.

Certamente un gran contributo ha dato la chirurgia plastica, ma quest’ultima può dare ottimi risultati solo su una buona base di partenza.

Ecco perché, considerando tutti i fattori di cui abbiamo parlato, in questi ultimi giorni, Belen Rodriguez ha scatenato una serie di voci ed ipotesi tra i suoi fan.

Presupponendo, infatti, che si alleni con costanza, quello che ha sorpreso, sono state delle “rotondità” sul suo corpo.

A meno che non abbia deciso di interrompere l’attività sportiva e concedersi qualche sgarro alla sua ferrea dieta, forse Belen, per la terza volta, è incinta.

Nulla è confermato. La showgirl non ha fatto nessuna dichiarazione in merito, ma se 2+2 fa 4, ritorno con Stefano De Martino, più rotondità sulla pancia, forse è in arrivo un nuovo fratellino o sorellina per Santiago e Luna Marì.

