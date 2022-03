A cura della Redazione

Flavio Briatore torna nel Circus della Formula 1.

Dopo anni di assenza da paddock e griglia di partenza, l’imprenditore italiano, ex marito di Elisabetta Gregoraci, è tornato “in pista” in occasione del Gp del Bahrain, il primo della stagione, nel quale ha trionfato la Ferrari con Charles Leclerc.

Briatore è stato team manager in Formula 1 con la Scuderia Benetton, poi diventata Renault, ed è a capo del gruppo internazionale di hospitality di lusso “Billionaire Life”. Dal matrimonio con la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, durato nove anni, è nato il loro unico figlio Nathan Falco. Tra le sue conquiste anche le ex modelle Naomi Campbell, Heidi Klum e Marcy Schlobohm.

Briatore è anche molto amico di Donald Trump. Proprio ad uno dei format televisivi che hanno visto protagonista l’ex Presidente degli Stati Uniti, si è ispirata la produzione da parte di Sky Italia del talent show “The Apprentice”, andato in onda sulla piattaforma satellitare dal 2012 al 2014, nel quale proprio Flavio Briatore nei panni del boss, seguito dai suoi fidati collaboratori Patrizia Spinelli e Simone Avogrado di Vigliano.

Aspiranti uomini e donne d'affari erano impegnati nel superamento di una serie di prove manageriali per poter avere la possibilità di lavorare alle dipendenze di Flavio Briatore per almeno un anno con uno stipendio a sei cifre. Il programma chiuse i battenti dopo che la seconda edizione, trasmessa solo a pagamento, non raggiunse ascolti particolarmente rilevanti.

Ed è proprio ad uno dei volti femminili più noti della redazione di Sky Sport Italia che Briatore ha rivolto le sue “attenzioni”. Si tratta della bellissima (e anche molto brava) giornalista Federica Masolin, inviata insieme all’ex pilota Davide Valsecchi sui circuiti della F1. Poco prima dello spegnimento dei semafori per la partenza del primo gran premio stagionale, la Masolin ha intervistato Briatore sulla griglia di partenza, e l’ex manager della Benetton non si è lasciato scappare l’occasione di fare delle "avances" alla bella giornalista: “Felice di rivederti, sei migliorata. Ti ho lasciato dieci anni fa, sei migliorata. Ritagliamo tempo con la Formula 1. Sono molto felice. Un onore per me tornare quando non la Formula 1 non avrebbe bisogno di me. Sta andando benissimo. Rivoluzione regolamenti? Bellissimo, mi piacciono le rivoluzioni. Che vinca il migliore oggi".

Palesemente in imbarazzo, Federica Masolin ha ringraziato Briatore per il complimento, ma ha immediatamente dirottato la conversazione sulla gara del Barhain in programma.

Per la serie, “il lupo perde il pelo, ma non il vizio…”.

