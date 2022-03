A cura della Redazione

Mediaset: chiude la soap Una Vita in onda su Canale 5. Al suo posto la nuova serie turca con il ritorno di Can Yaman.

Nuovo palinsesto in casa Mediaset, con alcuni cambiamenti in corso per Canale 5.

Primo fra tutti, la chiusura della soap spagnola Una Vita. Per la soap opera spagnola ambientata ad Acacias 38, si avvicina il fatidico momento della messa in onda degli ultimi episodi. In Spagna la soap opera con protagonisti Felipe e Genoveva, ha già salutato il pubblico da circa un anno, mentre in Italia questo gran finale di Una Vita dovrebbe essere trasmesso in estate.

Stesso discorso per Love is in the air, la soap turca, con Kerem Bursin e Hande Erce, sta per giungere all’epilogo.

Secondo voci di corridoio non ancora ufficiali, al suo posto verrà trasmessa fino a giugno la seconda parte di Brave and Beautiful. In estate invece, Mediaset acquisterà una nuova serie turca dal titolo Ada Masali.

Ada Masali è una serie andata in onda recentemente in Turchia, che vede come protagonisti Ayca Aysen Turan nella parte di Haziran, e Alp Navruz nel ruolo di Poyraz, entrambi attori molto conosciuti e amati in patria.

Quindi una nuova commedia romantica potrebbe essere già alle porte, ma per ulteriori conferme bisogna aspettare il palinsesto ufficiale.

Ciò che elettrizza le fan è l’annuncio di Mediaset in merito all’uscita di Viola come il mare, serie tv italiana con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Questa volta Can Yaman vestirà i panni di un ispettore di polizia, Francesco Demir, che verrà affiancato nelle indagini della giornalista Viola, interpretata proprio da Francesca Chillemi.

