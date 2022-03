A cura della Redazione

Mediaset: cancellata la famosa serie di Canale 5. Brutte notizie per il cast di Laura Chiatti. Ecco perché.

Più forti del Destino, la fiction con Laura Chiatti in onda su Canale 5 che si è conclusa lo scorso 18 marzo, non ha convinto il pubblico, registrando ascolti particolarmente bassi.

Questo dato ha costretto Mediaset ad assumere la decisione di cancellare la seconda stagione.

Più Forti del Destino, di Fiction RTI e Fabula Pictures, con la regia di Alexis Sweet, è andata in onda su Canale 5 a partire dal 9 marzo con quattro appuntamenti in prima serata. Ambientata nella Palermo del 1897, la serie di costume con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi e Dharma Mangia Woods, non è riuscita ad appassionare i telespettatori.

La fiction, ispirata a fatti realmente accaduti, racconta le vicende di tre donne che combattono, ognuna a modo suo, le diseguaglianze di genere, lottando per l’emancipazione femminile. Questa serie come preannunciato non avrà un seguito.

Nel cast oltre alla Bevilacqua, Laura Chiatti, Trabacchi e Woods, c’erano Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, Sergio Rubini, Paolo Sassanelli, Teodoro Giambanco, Giovanni Alzaldo e Francesca Valtorta.

Un buon cast che però non è bastato a far decollare gli ascolti.

