Lunedì mattina all’insegna del workout per Caterina Balivo. Anzi, no!

La conduttrice televisiva napoletana ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che la ritrae sul balcone di casa con indosso una maglietta sulla quale compare la scritta “Odio la palestra”. “Allenamento del lunedì mattina, direi che la maglietta dice tutto: inutile aggiungere altro”.

La bella conduttrice originaria di Aversa, città della provincia di Caserta, non ha più un proprio programma dal 2020, quando decise dopo 350 puntate di abbandonare Detto Fatto, trasmissione pomeridiana in onda su Rai 1, per dedicarsi ad altri progetti professionali. La Balivo è riapparsa sul piccolo schermo come giudice de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, insieme ad Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera (il rito civile si è svolto nell’agosto 2014 a Capri), dal quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora, Caterina Balivo ha avuto una precedente relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex Ministro Antonio.

I fan della conduttrice si augurano di rivederla presto protagonista sugli schermi della Rai. Nel frattempo, Caterina continua ad essere particolarmente attiva sui social e, in particolare, su Instagram, dove vanta quasi un milione e mezzo di followers. Questa mattina, la bella casertana, ha fatto capire chiaramente di non aver particolarmente voglia di allenarsi, ma di doverlo comunque fare per mantenersi in forma. Anche se i tanti fan che la seguono hanno lasciato commenti del tipo “Ciao Caterina, sei bella così, senza palestra!”, oppure “Odio la palestra ma amo la Balivo”.

Insomma, con o senza workout, Caterina è sempre particolarmente amata dai suoi followers.