A cura della Redazione

Rai: Alessandro Tersigni lascia il Paradiso delle Signore? Fan sconvolte. Ecco cosa è successo.

Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 sarà ricco di colpi di scena.

Obiettivo puntato sulle vicende di che riguardano Vittorio Conti, che si ritroverà a dover fronteggiare il pericoloso Dante Romagnoli.

L'imprenditore Dante, dopo essere diventato a tutti gli effetti uno dei soci-proprietari del Paradiso, continuerà a tenere sotto torchio Vittorio, portando al fallimento le sue iniziative per risollevare le sorti del negozio.

Luca Bastianello, l’attore che interpreta Dante, in una recente intervista ha svelato che il suo personaggio continuerà a essere spietato fino alla fine della stagione, al punto da ammettere che lui stesso è rimasto abbastanza spiazzato e sorpreso da quello che sarà in grado di fare in queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6.

"Non pensavo che il mio personaggio potesse agire in un modo così spietato", ha svelato l'attore.

Tra le anticipazioni che arrivano dal web ci sono due possibili finali.

Il primo, è che Umberto possa uccidere Dante per aiutare Vittorio, ovvero Alessandro Tersigni, finendo poi in prigione. L’altro ancora più eclatante è che sarà proprio Vittorio a morire per mano di Dante.

Dante, quindi, potrebbe portare a compimento la sua spietata vendetta nei confronti di Vittorio Conti, al punto da arrivare a compiere un gesto estremo che porterebbe alla morte di Vittorio.

Questo finale sancirebbe l’uscita di scena di Alessandro Tersigni, uno degli storici attori de Il Paradiso delle Signore. Le fan, ovviamente, sarebbero sconvolte se si verificasse una circostanza simile.

Niente paura, nulla è dato per certo! Anche perché sappiamo bene che i finali di ogni singola stagione lasciano le porte aperte agli attori che decidono di restare o andare.

