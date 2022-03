A cura di Franci Russo

Gianni Morandi, l’eterno ragazzo della canzone italiana, di nuovo sotto i ferri. Infatti, come lui stesso ha spiegato in un lungo post sui social “devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni”.

Dalle sue parole si evince che l’operazione a cui dovrà essere sottoposto è abbastanza delicata e comporta una degenza non propria breve.

Il cantante, come è ormai noto, ha avuto un incidente l'11 marzo dell’anno scorso. Mentre bruciava sterpaglie nella sua abitazione nel bolognese, è scivolato procurandosi ustioni su mani e gambe. In un primo momento fu trasportato all'Ospedale Maggiore di Bologna, poi fu ricoverato nel reparto del Centro Grandi Ustionati di Cesena.

In settimana ha tenuto il suo 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna. “E’ stata un’esperienza fantastica – ha detto Gianni Morandi - e vorrei ringraziare i due musicisti che mi hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio di musica e canzoni, Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. Poi un grazie a tutti i miei collaboratori, ai tecnici del suono, delle luci, ai macchinisti e alla grande famiglia del Teatro Duse con il direttore Gabriele Scrima che mi ha accolto facendomi sentire a casa. Ma soprattutto voglio ringraziare gli amici di MorandiMania e tutti Voi che in migliaia, da ogni parte d’Italia, siete venuti ad incontrarmi, ascoltarmi e a farmi sentire il vostro affetto. Speriamo di rivederci presto!”.

Gianni Morandi, nonostante i suoi 77 anni portati molto bene, è un cantante acclamato da giovani e meno giovani, a dimostrazione che la buona musica non ha età. Il suo terzo posto al 72° Festival di Sanremo con il brano "Apri tutte le porte", a cui hanno partecipato i big della musica italiana, sugella ancor di più l’appellativo con il quale viene da sempre chiamato, ossia l’eterno ragazzo di Monghidoro.