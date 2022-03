A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin protagonista di un grande evento dopo la rottura con Hande Erçel. Ecco di cosa si tratta.

L’attore turco protagonista della famosa serie tv Love is in the air in onda su Canale 5, volerà per la seconda volta in Spagna.

Kerem Bürsin sarà presente al 25° Festival del Cinema di Malaga, che si terrà dal 18 al 27 marzo 2022. Secondo fonti turche, Bürsin parteciperà alla serata di apertura della kermesse cinematografica prevista venerdì 18 marzo, essendo stato scelto proprio come padrino dell’evento.

Le fan spagnole sono in trepida attesa. La prima volta che Kerem arrivò in Spagna le iberiche lo accolsero in maniera calorosa proprio come accadde in Italia, quando Kerem fu ospite di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin.

Il protagonista di Love is in the air è amatissimo dalle followers spagnole, che hanno anche creato fandom e pagine social in onore dell’attore turco.

Kerem, però, ultimamente è sparito dai social. Dopo la rottura con Hande Ercel, ha preferito seguire la strada del silenzio restando il più lontano possibile dalle luci dei riflettori.

La sua ex partner, invece, continua a pubblicare immagini dei suoi diversi shooting fotografici per le aziende a cui presta volto e nome.

Dalla Turchia, giunge anche la voce che la bella Hande abbia una nuova storia d’amore Atasay, proprietario di una multinazionale di gioielli.

