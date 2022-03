A cura della Redazione

Mediaset: Kerem Bürsin nuovo amore con famosa attrice turca dopo Hande Erçel? Ecco chi è.

Da alcune settimane si parla di una rottura tra i due attori protagonisti di Love is in the air, la serie turca in onda su Canale 5 che ha appassionato milioni di telespettatori.

Tutto ha inizio qualche settimana fa quando Hande elimina dai suoi profili social le foto che la ritraevano con Kerem. Dopo qualche giorno anche Bürsin fa lo stesso.

Stando alle ultime voci provenienti dalla Turchia, Hande ha smesso di seguire il suo ex compagno sui social e pare abbia una nuova relazione con l’imprenditore turco Atasey Kamer, il direttore generale della Atasay Jewelry, un’azienda di gioielli. La scintilla tra i due sarebbe scoccata durante un incontro propedeutico alla firma del contratto di Hande per l’azienda di Kamer.

Ma è di poche ore una nuova news sulla coppia Bürsin-Erçel.

In Turchia sta circolando insistentemente la voce secondo la quale Kerem avrebbe una nuova relazione con l’attrice Elif Gökalp. Un amore che sarebbe sbocciato subito dopo la rottura con la Ercel. Ma, nella giornata di ieri, è arrivata la smentita da parte dell’agenzia che gestisce l’immagine di Bürsin.

"Le notizie che stanno circolando su Kerem Bürsin non sono vere. Al momento non c'è nessuno nella vita di Kerem, e noi continuiamo a lavorare negli interessi del nostro cliente. Ci aspettiamo rispetto da parte della stampa”.

Dunque, secondo quanto afferma l’agenzia dell’attore turco, Kerem è ancora single.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: sostituisce Un Posto al Sole per nuova trasmissione di Bianca Belinguer. Ecco di cosa si tratta

Tattiche d’Amore: fan impazzite per Kerem, partner di Demet Özdemir nel film Netflix

Antonino Cannavacciuolo fuori da Masterchef, fan delusi. Ecco chi lo sostituirà

Rai: colpo di scena al Paradiso delle Signore. Protagonista ucciso. Finale di stagione inaspettato

Mediaset: Anna Tatangelo si sposa. La reazione di Gigi D'Alessio all'annuncio. Ecco cosa è successo

Can Yaman: pensieroso in discoteca. Il dettaglio sull’ex di Demet Özdemir non sfugge alle fan. Il video

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: una domenica di passione a casa dell’ex ballerino di Amici

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI