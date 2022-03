A cura di Ludovica Ragonesi

Uomini e Donne, trasmissione di punta del pomeriggio di Canale 5, condotta da più di 25 anni da Maria De Filippi, porta ogni giorno nelle case degli italiani le vicende amorose dei concorrenti in cerca dell’anima gemella.

Noemi Baratto è stata una delle protagoniste del programma.

La corteggiatrice napoletana ha conquistato il cuore di Matteo Fioravanti, che nella passata stagione del programma, aveva deciso dopo pochissimo tempo di sceglierla, folgorato dalla sua bellezza mediterranea.

Il loro rapporto però era apparso subito in affanno, tanto è vero che la bella Noemi aveva fatto sapere ai suoi follower di aver chiuso la storia con Fioravanti a causa della incompatibilità tra i due.

Noemi però non è rimasta per molto tempo sola: la ragazza è stata infatti paparazzata insieme a Joele Milan, anche lui volto noto della trasmissione della De Filippi.

Questo “tradimento” (anche se tale non è stato, poiché la Baratto era ufficialmente single), ha fatto ingelosire non poco Matteo Fioravanti, che ha inondato i social di frecciatine rivolte alla sua ex fidanzata.

Di Noemi Baratto però si sta nuovamente parlando in queste ore a causa di avvenimento piuttosto preoccupante: la ragazza infatti, mentre era in moto in compagnia di un amico, ha avuto un bruttissimo incidente stradale.

A farlo sapere è la stessa ex-corteggiatrice di Uomini e Donne, che sui social ha spiegato ai suoi follower la dinamica del pericolosissimo incidente.

A causa del forte impatto la ragazza è stata infatti sbalzata dalla moto, perdendo persino il casco.

Con collare cervicale e dolori ovunque, la bella Noemi Baratto ha cercato comunque di rassicurare i suoi fan, considerandosi fortunata perché, nonostante il pauroso impatto, è riuscita comunque a tornare ben presto a casa.

Tuttavia, l’influencer partenopea ha spiegato che, a causa del forte shock emotivo subito e per assicurarsi un completo recupero fisico, resterà lontana dai social.

